Chi è iperteso può sentirsi più debole, stanco e soffrire particolarmente il caldo. I valori della pressione arteriosa tendono infatti a calare in questo periodo. Ma non per tutti è così. Da temere sono soprattutto il mancato calo pressorio (o addirittura l’aumento della pressione) di notte. Per questo non bisogna sospendere le terapie in autonomia né mandarle in vacanza: solo il medico può decidere una rimodulazione del trattamento.

Ipertensione. Perché non bisogna dimenticare le cure in estate



I consigli sulle giuste regole di comportamento di Riccardo Sarzani, professore ordinario di Medicina interna presso l’UNIVPM di Ancona oltre che direttore del Centro ipertensione e clinica medicina interna e geriatria dell’Inrca Ancona.