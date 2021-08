Basta poco. Per qualcuno è sufficiente entrare nello studio del medico, vederlo predisporre il bracciale e rilevare la pressione, per innescare una reazione emotiva che porta spesso ad avere valori più elevati di quelli registrati a casa, stando comodamente seduti sul divano. Insomma, ci sono condizioni in cui non si riesce proprio a controllare il proprio stato d’animo e addirittura, senza che ovviamente ce ne rendiamo conto, si alza anche la pressione arteriosa. Ma come nasce questa reazione? La risposta viene da una ricerca italiana, pubblicata su Hypertension, coordinata da Guido Grassi, docente di Medicina Interna dell’Università di Milano-Bicocca, che vede tra i suoi autori anche un grande esperto come Giuseppe Mancia.

Secondo gli studiosi, in pratica si verificherebbe nell’iperteso “emotivo” una risposta di “allarme” che pervade tutto il corpo, destinata poi a scomparire quando il medico non è presente. La risposta di persone particolarmente sensibili sarebbe quella classica “lotta o fuga” che caratterizza gli animali di fronte ad un pericolo. Quindi, in reazione ad uno stress così intenso, si verificherebbero anche innalzamenti dei valori pressori, come se la misurazione, che ci aiuta a controllare la pressione, fosse vissuta in modo del tutto inconscio come una potenziale minaccia. La ricerca ha preso in esame 18 persone con ipertensione da leggera a moderatamente alta non in trattamento. Per valutare l’effetto camice bianco sono state considerate quattro diverse rilevazioni, due in presenza del medico e due senza: attraverso un sofisticato esame si è controllata in ogni circostanza l’attività nervosa della pelle e dei muscoli.

Ebbene, gli esperti hanno rilevato una sorta di “congruenza” tra valori pressori, numero dei battiti del cuore e reazione nervosa nell’area della pelle e dei muscoli, simile appunto a quella che si osserva negli animali di fronte ad un pericolo, che presuppone la necessità di lottare o, in alternativa, di fuggire a gambe levate. Ovviamente questa reazione si è osservato in presenza del medico. Quando il camice bianco non era presente, sia il sistema vascolare sia quello nervoso si sono comportati normalmente tanto che in media per la prima rilevazione della sistolica (ovvero la massima) la differenza media in presenza del medico o meno è stata di ben 14 punti percentuali. E, come se non bastasse, se la pressione era misurata in solitudine anche la frequenza cardiaca è apparsa diminuita. Attenzione però: se è vero che la pressione misurata in assenza del medico per certe persone potrebbe rivelarsi più veritiera, è indubbio che debba essere il curante a fare la sintesi sulla necessità o meno di un trattamento e sulla scelta delle cure, anche in base al rischio cardiovascolare globale.

Forse, vista l’importanza di rilevazioni oggettive che non risentano dell’impatto “emotivo”, le misurazioni potrebbero anche essere affidate a personale paramedico in chi è particolarmente sensibile. E poi, puntare troppo sulla reazione emotiva dei soggetti potrebbe rivelarsi ingannevole e far sottovalutare potenziali rischi. Lo fa presuppore una ricerca coordinata da Jordana B. Cohen dell’Università della Pennsylvania, apparsa su Annals of Internal Medicine. Rivalutando 27 diversi studi che hanno preso in considerazione circa 60.000 persone in totale. Sono state individuate tre diverse categorie di pazienti, che dovevano essere tenuti sotto monitoraggio per tre anni, valutando per ogni gruppo il rischio di eventi cardiovascolari. Chi aveva un’ipertensione particolarmente legata al “camice bianco” aveva comunque un rischio aumentato del 36 per cento di andare incontro a patologie cardiache. Quindi, solo il medico, caso per caso, deve definire la strategia di cura per contrastare questo nemico della salute di cuore ed arterie.