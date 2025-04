Iperal in difficoltà: Kuehne+Nagel e il maxi sequestro della Guardia di Finanza, l’azienda replica alle accuse

Due società della grande distribuzione, Iperal e Kuehne+Nagel, sono coinvolte in un’inchiesta della Procura di Milano, che ha disposto un sequestro preventivo di 33 milioni di euro in totale. Le indagini, condotte dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza, ipotizzano la frode fiscale tramite l’uso di fatture per operazioni inesistenti e la falsa fatturazione attraverso appaltatori per ridurre il carico fiscale e ottenere risparmi illeciti sull’IVA. La Procura ha già portato alla stabilizzazione di oltre 49.000 lavoratori grazie all’operato investigativo.

Le società avrebbero creato un “sistema” irregolare per ottenere tariffe competitive, appaltando manodopera a cooperative che assumevano formalmente i lavoratori. Questo metodo, secondo gli inquirenti, favorirebbe sfruttamento e pratiche di concorrenza sleale. Alcuni operai hanno denunciato di essere stati sorvegliati e fotografati durante il lavoro e di dover affrontare richieste irrealistiche in termini di produttività.

Iperal ha difeso la propria operatività, dichiarando di aver sempre rispettato le normative sugli appalti e valutando la situazione con trasparenza. Inoltre, sono stati indagati il CEO di Iperal, Antonio Tirelli, e il manager di Kuehne+Nagel, Ruggero Poli. I provvedimenti di sequestro saranno convalidati dal GIP entro dieci giorni. L’inchiesta continua su multiple fronti, evidenziando problematiche concrete relative all’illecita somministrazione di manodopera e alle condizioni di lavoro degli addetti.