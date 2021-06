Con l’arrivo del chip M1 sugli iPad Pro, in molti si aspettavano che la nuova versione del sistema operativo potesse risolvere almeno una parte delle limitazioni che ancora separano l’esperienza d’uso sui tablet professionali da quella dei Mac.

Ora che iPadOS 15 è stato svelato in anteprima alla Wwdc 2021, possiamo dire che le aspettative sono state soddisfatte soltanto in parte: la nuova versione del sistema operativo per i tablet Apple, che arriverà ufficialmente in autunno, è densa di novità, ma dimostra che per l’azienda è importante mantenere nettamente separate le identità dei computer e quelle dei dispositivi tattili.

Così gli iPad guadagneranno moltissime funzioni, ma tutte sempre declinate secondo un paradigma di interazione definito e ben chiaro, in cui il tablet deve essere un porta aperta sul contenuto. Così l’affiancamento di più applicazioni e più operazioni con il multitasking non segue la metafora delle finestre di macOS o Windows, bensì quella più diretta e intuitiva della suddivisione dello schermo, con pochissime eccezioni alla stratificazione grafica dei contenuti su livelli differenti, con la nuova funzione Finestra Centrale. Una scelta che, se da un lato non scioglie completamente le briglie degli iPad Pro, dall’altro arricchisce di potenziali gli iPad di fascia medio bassa (che poi sono i più venduti) e conferma la filosofia di Cupertino: si può essere produttivi su un dispositivo diverso da un computer senza dover per forza ricorrere a modelli di interazione tradizionali.

Widget e schermate Home personalizzate

Una delle metafore cui iPadOS 15 non cede ma concede, è senza dubbio quella della scrivania: anche quest’anno, come già fatto con il supporto al mouse, Apple non porta su iPad un paradigma storico che però sarebbe in effetti fuori luogo su un dispositivo touch. Però, a partire da iPadOS 15 gli utenti potranno personalizzare le schermate della home e organizzarle sulla base dei contenuti. Si potranno così avere una schermata dedicata all’intrattenimento, una dedicata al lavoro, una alla produzione musicale, una all’editing fotografico e così via. Su questi “spazi” virtuali si potranno aggiungere app specifiche (anche più volte, ripetendone una su più spazi) e soprattutto nuove widget flottanti che possono mostrare un’anteprima dei contenuti e velocizzare le interazioni con il calendario, i contatti, le foto e così via.

Il resto delle applicazioni possono essere confinate a un’altra schermata home nascosta, oppure si possono tenere tutte nella Libreria App, un concetto che ha debuttato su iPhone con iOS. L’App Library è uno strumento importante, perché funzionale a un dispositivo in cui la potenza della ricerca istantanea (metodo utilizzato da molti per aprire rapidamente le app) è più efficace dell’accesso visuale che invece è tipico, appunto, della Scrivania piena di cartelle e file.

Il multitasking migliorato

Una delle problematiche fondamentali legate e questo approccio è però la gestione del multitasking e dell’uso di più applicazioni alla volta. Il paradigma delle finestre cui siamo abituati sui computer è difficile da battere, in questo senso. Funziona bene su schermi più ampi, ma meno sui display di dimensioni ridotte di un tablet: l’iPad, come diceva Jony Ive, ex capo del design Apple nel video promozionale del primo modello del 2010, è un dispositivo “magico”, in cui ogni volta che apriamo un’app, il contorno sparisce e ci permette di affacciarci su contenuti sempre diversi.

È importante ricordare che nello sviluppo delle interfacce di multitasking, Apple ha sempre rispettato questo concetto, vera e propria stella polare del modello di interazione di iPad.

Serviva però un passo avanti che, pur senza perdere di vista questo principio, permettesse agli utilizzatori di sfruttare la potenza dei dispositivi di ultima generazione, usando al meglio più app alla volta. Con iPadOS 15 ci sono importanti novità, che finalmente provano a rendere meno ostico l’affiancamento di programmi diversi e la gestione delle interazioni multiple. Eccole elencate qui di seguito.

Un nuovo tasto per aprire il menu multitasking (3 puntini in alto in ogni app): con un tap si può spostare l’app aperta fuori dalla visualizzazione attiva per vedere la schermata home sottostante. Da qui si possono svolgere altre operazioni, o aprire una nuova app che si affiancherà a quella “messa di lato”.

Una nuova Shelf , una sorta di Dock flottante che mostra le varie finestre aperte per ogni singola applicazione. In questo modo si potranno avere aperti e navigabili contemporaneamente più documenti su Pages, Keynote e altre app Apple, ma anche più foto diverse su Photoshop, più illustrazioni in un’app di disegno e così via, a seconda della compatibilità delle varie app.

Una nuova schermata di gestione del multitasking in cui si possono creare coppie di app in Split View semplicemente trascinando il riquadro di un’app su un’altra.

Una nuova modalità Finestra Centrale che sovrappone uno specifico contenuto sopra le due app mostrate in modalità Split View. Esempio: se stiamo importando immagini in Lightroom e non possiamo chiudere la finestra (perché l’operazione non funziona in background) con iOS 15 si potrà aprire Mail in Split View con Lightroom e leggere la posta aprendo i messaggi in una finestra sovrapposta alle due applicazioni.

Le Note e gli angoli attivi

Anche l’app Note potrà contravvenire al paradigma generale dell’interfaccia, grazie a una nuova funzione che ricorda gli angoli attivi di macOS: trascinando il dito o la pencil dall’angolo in basso a destra, sugli iPad con il nuovo sistema operativo comparirà una finestra in cui si potranno scrivere e modificare le note. Lo scopo è semplificare la scrittura di appunti mentre si svolgono altre operazioni sul tablet. L’aspetto più interessante è la possibilità non solo di scrivere nella finestra della nota, ma anche di trascinarvi elementi visualizzati a schermo, come l’immagine di un sito o un link direttamente dalla barra degli indirizzi di Safari.

Sempre dalle Note si potranno taggare altri utenti usando @, oppure utilizzare hashtag interattivi nel testo che poi serviranno a organizzare meglio i documenti.

L’aggiornamento di Note è interessante soprattutto per chi usa l’iPad per studiare e riguarderà l’applicazione su tutti i dispositivi Apple, quindi anche Mac e iPhone (dove però non ci saranno le Note Rapide, che rimangono prerogativa dell’iPad).



Quello in basso a destra non sarà l’unico angolo attivo dello schermo degli iPad. Con lo stesso gesto da sinistra si potrà generare rapidamente uno screenshot del display, da poter poi modificare, inviare o salvare. Viene dunque da chiedersi se, come su Mac, questi due angoli attivi si potranno in qualche modo personalizzare, magari aprendo altre applicazioni al posto delle Note e dell’istantanea dello schermo. Al momento, gli Hot Corner già esistono su iPadOS 14, ma si possono configurare solo per attivare funzioni per l’accessibilità o per attivare uno script dell’app Comandi: dovremo verificare con la prima beta pubblica a luglio se con iPadOS 15 si potranno invece configurare per aprire altre app in modalità finestra o se invece questa funzione rimarrà prerogativa solo di Note.

Tutte le altre novità

Fra le altre funzioni in arrivo con iPadOS 15 vale la pena menzionare anche:

Le scorciatoie da tastiera ampliate, con le quali è possibile attivare tutte le funzioni del multitasking e molte altre funzionalità di sistema.

La possibilità di creare e pubblicare applicazioni per iPhone e iPad direttamente su Swift Playground . È una funzione ancora limitata, ma è la prima volta che dai tablet Apple si possono compilare applicazioni in grado di funzionare sugli altri dispositivi.

La traduzione automatica che riesce a riconoscere la lingua parlata e l’accesso al widget di traduzione a livello di sistema (novità presente anche su iOS 15 per iPhone).

Tutte le altre novità di iOS 15 che non sono specifiche per iPhone , come il processamento offline delle richieste a Siri (parte degli update per la privacy), la nuova interfaccia di FaceTime con chiamate multiple e link di accesso (che fa concorrenza a Zoom), la modalità di concentrazione Focus che si aggiunge a Non disturbare e le modalità di attivazione delle notifiche personalizzate.

Il riconoscimento automatico del testo nelle immagini grazie al machine learning.

Universal Control, che permette di usare il mouse e la tastiera di un Mac su un iPad connesso allo stesso account.

wwdc 2021

Si può fare di più, senza essere computer

Insomma, iPadOS 15 è un aggiornamento ponderoso, con cui Apple porta sui tablet funzioni orientate alla produttività che miglioreranno l’esperienza d’uso. Purtroppo, però, è chiara la volontà di non fare distinzioni fra le varie fasce di mercato della famiglia iPad, una scelta che in qualche modo continua a limitare il potenziale enorme delle versioni Pro.

Qui non parliamo, come già spiegato, della necessità di adottare paradigmi che non funzionano fuori da un Mac o da un Pc, ma semplicemente di dotare gli iPad Pro di funzionalità di sistema necessarie per soddisfare le necessità di molti professionisti. Anche su iPadOS 15 continuerà a mancare una modalità multiutente e dunque i dispositivi supporteranno un solo profilo alla volta: qualcuno suggerisce che è una scelta che fa vendere più iPad alla stessa famiglia, ma in realtà un iMac che costa 1500 euro è perfettamente in grado di gestire più utenti alla volta. Perché non dovrebbe poterlo fare un iPad Pro da 12,9″ che nella configurazione più potente arriva a costarne più di 3mila?

Servirebbe poi un meccanismo di “code” di sistema che permetta alle app di effettuare operazioni noiose e lunghe (come l’esportazione di un filmato in 4K o la già citata importazione di foto su Lightroom) in background, senza necessariamente rimanere aperte. Ci sono molti modi per implementare questo tipo di funzionalità senza compromettere la sicurezza del sistema e lasciando all’utente il controllo delle operazioni in coda. Anche per quest’anno, però, se ne riparla l’anno prossimo.