iPad Mini: Potenziato con Chip A17 Pro e Intelligenza Apple

Apple ha presentato il nuovo iPad mini, dotato del chip A17 Pro, con un display Liquid Retina da 8,3 pollici e due nuove colorazioni: blu e viola, oltre alle finiture galassia e grigio siderale. Il design compatto e ultraportatile è accompagnato da miglioramenti significativi nelle prestazioni, con una CPU e GPU più veloci, e un Neural Engine due volte più rapido rispetto alla versione precedente. Il nuovo iPad mini supporta Apple Pencil Pro, perseguendo elevati livelli di produttività e creatività. La fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo integra Smart HDR 4 per una maggiore gamma dinamica e utilizza il machine learning per la rilevazione e scansione di documenti tramite l’app Fotocamera. L’autonomia è progettata per durare un’intera giornata di utilizzo, mentre iPadOS 18 offre nuove funzionalità per un’esperienza utente migliorata.

Le prestazioni del nuovo iPad mini, grazie al chip A17 Pro, superano nettamente quelle dell’A15 Bionic della generazione precedente, con una CPU a 6 core e una GPU a 5 core che offrono rispettivamente un aumento del 30% e del 15%. Questo chip consente applicazioni innovative in ambiti professionali come medicina e design, e migliora il gaming grazie al ray tracing accelerato a livello hardware. La connettività presenta miglioramenti significativi, con compatibilità Wi-Fi 6E, che raddoppia le prestazioni rispetto al modello precedente, e supporto per 5G nei modelli Cellular. La porta USB-C offre trasferimenti dati fino a 10 Gbps, facilitando l’importazione di contenuti multimediali.

Il sistema operativo iPadOS 18 introduce funzioni avanzate di intelligenza artificiale, eseguendo operazioni direttamente sul dispositivo per garantire la privacy. Tra le novità figurano la capacità di risolvere equazioni con la Calcolatrice utilizzando Apple Pencil e la funzionalità Note matematiche per scrivere e risolvere espressioni matematiche direttamente nell’app Note.

Lo schermo Liquid Retina da 8,3 pollici assicura colori vivaci e ottima qualità visiva, con tecnologia True Tone, ampia gamma cromatica P3 e alta luminosità, ideali per attività quotidiane e creative.

Il nuovo iPad mini è disponibile per il preordine a partire da oggi, con prezzi che partono da 609 euro per il modello Wi-Fi e 779 euro per la versione Wi-Fi + Cellular, e sarà disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale dal 23 ottobre.