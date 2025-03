iPad Apple 10,9″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (10ª Generazione)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

479,00€ - 329,00 €

(as of Mar 14, 2025 15:00:34 UTC – Details )

Prezzo:







Incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone

Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core

Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo

Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Wi Fi 6 veloce per rimanere in contatto col mondo

Connettore USB-C per ricarica e accessori

Una batteria che dura tutto il giorno

Compatibilità con Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil (1ª generazione) e Magic Keyboard Folio

Il massimo della versatilità, grazie alle potenti funzioni per lavorare e collaborare di iPadOS 17