iPad Air 11″ M3 128GB Wi-Fi 6E

Apple iPad Air 11” with M3 Chip: Apple Intelligence, 128GB, 12MP Front and Back Cameras, Wi-Fi 6E, Touch ID, One Day of Battery — Galaxy

Scopri il Nuovo iPad Air 11″ con Chip M3: Potenza e Versatilità al Top

Il nuovo iPad Air 11″ con chip M3 è il perfetto compagno di lavoro e di svago. Grazie al suo design elegante e allo schermo Liquid Retina da 11″, offre un’esperienza visiva spettacolare. Con il chip M3, puoi godere di prestazioni eccezionali per lavori impegnativi, compiti creativi e giochi graficamente complessi.

Intelligenza Artificiale Apple: Semplifica la Tua Vita

L’intelligenza artificiale Apple ti aiuta a scrivere, creare e fare tutto ciò che desideri in modo più semplice e intuitivo. Inoltre, grazie alle funzionalità di privacy integrate nel cuore dell’iPad, puoi stare tranquillo: i tuoi dati sono al sicuro e nessuno, nemmeno Apple, può accedervi.

Vantaggi Pratici:

Prestazioni eccezionali grazie al chip M3

Autonomia per una giornata intera, ovunque tu vada

Schermo Liquid Retina da 11″ con tecnologie avanzate

Compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard

Wi-Fi 6E per connessioni wireless veloci

Caratteristiche e Funzionalità

Il nuovo iPad Air 11″ con chip M3 offre una vasta gamma di caratteristiche e funzionalità, tra cui:

Schermo Liquid Retina da 11″ con True Tone e ampia gamma di colori

Chip M3 per prestazioni eccezionali

Fotocamera frontale da 12MP con Center Stage per videochiamate e selfie

Fotocamera posteriore da 12MP con angolo largo per scansionare documenti, scattare foto e registrare video 4K

Wi-Fi 6E per connessioni wireless veloci

Touch ID integrato per sbloccare e pagare in modo sicuro

