iPad Air 11” M3 128GB Wi-Fi 6E Blu

Apple iPad Air 11 inch with M3 Chip: Apple Intelligence, 128GB, Front and Back 12MP Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, One Day of Battery — Blue

Scopri il Nuovo iPad Air 11 pollici con Chip M3: Potenza e Versatilità al Top

Il nuovo iPad Air è il dispositivo perfetto per chi cerca potenza, versatilità e innovazione. Con il chip M3, uno schermo Liquid Retina spettacolare, Touch ID, fotocamere avanzate, Wi-Fi 6E ultra-veloce e connettore USB-C, questo dispositivo fa quasi tutto. Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate di iPadOS, è compatibile con l’incredibile Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Intelligenza Apple: La Tua Assistente Personale

L’Intelligenza Apple è il sistema di intelligenza personale che semplifica la tua vita, aiutandoti a scrivere, creare e fare tutto ciò che desideri. Inoltre, grazie alle funzionalità di privacy più recenti integrate nel cuore dell’iPad, puoi stare tranquillo che i tuoi dati sono al sicuro e non accessibili a nessuno, nemmeno ad Apple.

Prestazioni e Archiviazione: Potenza e Autonomia

Il chip M3 è progettato per offrire prestazioni eccezionali per lavori impegnativi, compiti creativi, giochi grafici complessi e per l’uso simultaneo di più app. Con una autonomia di una giornata intera, puoi continuare a creare e divertirti ovunque tu vada. Puoi scegliere fino a 1TB di archiviazione, a seconda dello spazio di cui hai bisogno per le app, la musica, i film e molto altro.

Vantaggi Pratici:

Utilizza più app contemporaneamente con Stage Manager

Scrivi a mano nei campi di testo con Apple Pencil

Ritocca e condividi foto con facilità

Utilizza la Magic Keyboard per una scrittura più comoda

Scatta foto e registra video 4K con la fotocamera posteriore da 12MP

Schermo e Fotocamere: Immagini Spettacolari

Lo schermo Liquid Retina da 11 pollici offre tecnologie avanzate come True Tone, un ampio gamut di colori P3 e una riflessione minimizzata, per offrire immagini assolutamente spettacolari. La fotocamera frontale da 12MP con Center Stage è ideale per le videochiamate e le selfie, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con angolo largo è perfetta per scansionare documenti, scattare foto e registrare video 4K.

Connettività e Sicurezza: Velocità e Protezione

Grazie al Wi-Fi 6E, le connessioni wireless sono super veloci. Puoi lavorare quasi ovunque e trasferire grandi foto, documenti e video in pochi istanti. Inoltre, con il connettore USB-C, puoi collegare monitor esterni e altri accessori. Il Touch ID integrato nel pulsante superiore ti consente di sbloccare il tuo iPad Air, accedere alle app e pagare in modo sicuro con Apple Pay.

Acquista Ora e Scopri il Potenziale del Nuovo iPad Air

Non perdere l’occasione di scoprire il potenziale del nuovo iPad Air 11 pollici con chip M3. Acquista ora e scopri come questo dispositivo può semplificare la tua vita e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Con la sua potenza, versatilità e innovazione, il nuovo iPad Air è il dispositivo perfetto per chi cerca di avere tutto in uno. Acquista ora e scopri il futuro della tecnologia!