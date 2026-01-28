iPad Air 11” M3 128GB, Wi-Fi 6E, 12MP Cam

🔥 Offerta Amazon
Apple iPad Air 11” with M3 Chip: Apple Intelligence, 128GB, 12MP Front and Back Cameras, Wi-Fi 6E, Touch ID, One Day of Battery — Purple
Scopri il Nuovo iPad Air 11” con Chip M3: Potenza e Versatilità al Top
Il nuovo iPad Air è il dispositivo perfetto per chi cerca potenza, versatilità e stile. Con il potente chip M3, uno schermo Liquid Retina spettacolare, Touch ID, fotocamere avanzate, Wi-Fi 6E ultra-veloce e connettore USB-C, questo dispositivo fa quasi tutto. Inoltre, è compatibile con l’incredibile Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.
Intelligenza Artificiale Apple: Crea e Gestisci con Facilità
L’Intelligenza Artificiale Apple è il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che desideri. Grazie alle funzioni di privacy più recenti integrate nel cuore di iPad, puoi stare tranquillo che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple.
Prestazioni e Archiviazione: Potenza e Autonomia
Il chip M3 è stato progettato per l’Intelligenza Artificiale Apple e offre prestazioni incredibili per lavori impegnativi, compiti creativi, giochi grafici complessi e per l’uso simultaneo di più app. Inoltre, con un’autonomia di una giornata intera, puoi continuare a creare e divertirti ovunque tu vada. Puoi scegliere fino a 1TB di archiviazione, a seconda di quanto spazio ti serve per le app, la musica, i film e altro ancora.
Vantaggi Pratici:
- Utilizza più app contemporaneamente con Stage Manager
- Scrivi a mano nei campi di testo con Apple Pencil
- Ritocca e condividi foto con facilità
- Utilizza la fotocamera frontale da 12MP per videochiamate e selfie
- Scatta foto e registra video 4K con la fotocamera posteriore da 12MP
Schermo Retina Liquid da 11” e Fotocamere Avanzate
Lo schermo Retina Liquid da 11” offre tecnologie avanzate come True Tone, un ampio gamut di colori P3 e una riflessione minimizzata, per offrirti visuali assolutamente spettacolari. La fotocamera frontale da 12MP è ideale per le videochiamate e i selfie, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con angolo largo è perfetta per scansionare documenti, scattare foto e registrare video 4K.
Connettitività e Sicurezza
Grazie al Wi-Fi 6E, le connessioni wireless sono super veloci. Puoi lavorare quasi ovunque e trasferire grandi foto, documenti e video in pochissimo tempo. Inoltre, con il connettore USB-C, puoi collegare monitor esterni e altri accessori. Il Touch ID integrato nel pulsante superiore ti consente di sbloccare il tuo iPad Air, accedere alle app e pagare in modo sicuro con Apple Pay.
Acquista Ora e Scopri il Potenziale del Nuovo iPad Air
Non perdere l’occasione di scoprire il potenziale del nuovo iPad Air 11” con chip M3. Acquista ora e scopri come puoi creare, gestire e divertirti in modo più efficiente e sicuro!
