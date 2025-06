iPad A16: Potenza e convenienza a soli 349€!

Apple ha presentato l’iPad A16, un tablet entry-level dotato del chip A16 Bionic, display da 11″ e supporto per Apple Pencil, progettato per coniugare prestazioni elevate e accessibilità. Il dispositivo è disponibile nella versione da 128GB a un prezzo di 349€, il più basso mai visto per un tablet con tali caratteristiche.

L’iPad A16 è alimentato dal processore A16, utilizzato anche sui recenti modelli di iPhone, che garantisce fluidità e reattività in vari ambiti, dalla navigazione web a applicazioni per la produttività fino al gaming. L’efficienza energetica del chip consente un’autonomia di fino a 10 ore durante la riproduzione video, rendendolo ideale per studio e intrattenimento.

Il tablet è dotato di un display IPS da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel e tecnologia True Tone, capace di adattare automaticamente i colori alla luce ambientale per una migliore esperienza visiva. Supporta la Apple Pencil, permettendo di scrivere, disegnare e annotare documenti in modo versatile.

La sicurezza è garantita dal Touch ID integrato nel tasto di accensione, mentre la connettività è assicurata da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. La fotocamera frontale da 12MP con funzione Center Stage offre videochiamate ottimizzate tracciando il soggetto anche in movimento.

In sintesi, l’iPad A16 rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un tablet Apple accessibile e performante.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.vunerebologna.it