IP Camera WIFI Wireless Smart Home Security telecamera di sorveglianza Audio bidirezionale Baby Pet Monitor registrazione Video

2MP NO Card = 1 fotocamera da 2mp senza scheda SD Scheda 2MP 64G = 1 fotocamera da 2mp e 1 scheda SD da 64GB

















































Come aggiungere i passaggi del dispositivo?

FAQ

Q1: cosa posso fare se il dispositivo è collegato ma non può parlare?

A: nell’angolo inferiore sinistro dello schermo di monitoraggio dell’app, fare clic sul pulsante “clacson” e premere e tenere premuto il pulsante “microfono” per parlare, È possibile rilasciare il pulsante “microfono” dopo aver parlato;

Q2: cosa posso fare quando la scheda SD non può essere approvata?

A: si prega di spegnere l’alimentazione della fotocamera, quindi inserire prima la scheda, e poi riconnettere il wifi dopo l’accensione (non è corretto inserire la scheda dopo la connessione);

Q3. Come visualizzare le immagini nella scheda SD sul computer? A: 1. Scarica il lettore “dispkplayer”, (// muslimate) 2. Inserire la scheda SD nel computer e aprire il lettore “display”, è possibile visualizzare immagini e video, Nota: non formare la scheda SD; Q4: supporta wifi 5g? ? A: 5G WIFI non è supportato, ora supporta 2.4G WIFI;

Q5: come impostare il promemoria dell’immagine dell’allarme dell’app?

A: nell’angolo superiore destro dello schermo di monitoraggio dell’app, impostazioni di clic-allarme intelligente-“abilita” e rapporto “click”;

Q6: come impostare “Auto Tracking”?

A: nell’angolo superiore sinistro dell’area funzionale dello schermo di monitoraggio dell’app, fare clic su “tracciamento Mobile” e fare clic sul pulsante “On/Off”;

Q7: come impostare lo schermo di monitoraggio dell’app flip (su/giù/sinistra/destra)?

A: nell’angolo superiore destro dello schermo di monitoraggio dell’app, impostazioni di clic-impostazioni di base-“immagine flip sinistra e destra” / “immagine su e giù traduzione”;

Q8: come impostare le luci? A: apri l’app, trova “illuminazione”-impostazioni, ci sono tre modalità tra cui scegliere;

Q9: cosa posso fare se non riesco a collegarmi alla fotocamera?

A: controlla i passaggi di connessione e la connessione video nell’introduzione dettagliata

Passaggi di connessione specifici:

1. Collega il telefono cellulare al router WIFI;

2. Scarica l’app “ICSEE”, registra un account e effettua il login;

3. Fare clic su “+” in APP ICSEE, fare clic su “telecamera WIFI”; Fare clic su “avanti” due volte;

4. Inserisci il tuo numero di account del router e la password (di solito inserita automaticamente) nella pagina delle impostazioni del router, fai clic su OK e spegni il traffico dati mobile della tua scheda telefonica (non spegnere il WIFI);

5. Apri il codice QR del telefono cellulare e fai clic su “avanti”;

6. Inserire la pagina di configurazione della rete e il codice QR appare, si prega di visualizzare il codice QR 10-20 cm nella parte anteriore dell’obiettivo. Ascolta il tono del prompt “il codice QR sta scansionando il sistema” e poi aspetta la rete corrispondente per 180 secondi;

7. Quando si sente “connessione con successo”, la connessione è andata a buon mercato e imposta la password del dispositivo e salvalo, fai clic su avanti, accendi la fotocamera e ha successo.

Q10: cosa posso fare se ho affrontato altri problemi?

A: si prega di trovare il nostro ordine in APP ALIEXPRESS, fare clic per contattare il venditore, ti daremo una risposta entro 24 ore (segreto: il servizio clienti guarerà rapidamente alle 16:00-18:00 ora di pechino)

