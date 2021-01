Giulia Salemi oggi è finita al centro delle critiche a causa di Salvo Veneziano che su Instagram ha pubblicato un vecchio video della showgirl di quando ha partecipato – in qualità di guest star – ad un episodio di MTV Super Shore, attirando pure un like del padre di Pierpaolo Pretelli.

Nel video incriminato – che risale al 2016 – Giulia Salemi e lo spagnolo Abraham Garcia consumano una notte di passione sotto le coperte, ma non è come sembra.

Due anni dopo, in occasione della partecipazione della Salemi al Grande Fratello Vip, sua madre Fariba ha così giustificato quel video nel salotto di Federica Panicucci:

“E’ evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo l’hanno chiamata al reality. Si vede che è tutto finto. Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”.

Indiscrezione confermata dalla stessa Salemi anche durante un’intervista rilasciata a TgCom in merito al programma Ridiculousness di cui prese parte.

“Sono stata felice di aver fatto parte di un nuovo programma in tv in cui è venuta fuori la mia vena comica, ho avuto modo di farmi conoscere al pubblico come la vera Giulia. Ti faccio una confessione, da quasi due anni sono casta. Non faccio l’amore. Forse è l’input persiano che mi ha dato la mia mamma che mi ha sempre detto che un ragazzo deve corteggiarmi, che prima di fare sesso bisogna essere innamorati. È già un miracolo che non arriverò vergine al matrimonio”.