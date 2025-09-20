iOS 26: novità e durata aggiornamenti per gli iPhone in Italia

Apple ha recentemente presentato iOS 26, sollevando interrogativi sulle tempistiche di aggiornamento dei nuovi iPhone. Attualmente, un iPhone può ricevere aggiornamenti per almeno 7 anni, il che significa che chi acquista un modello recente potrà contare su aggiornamenti fino a un periodo significativo.

Dal 2007, Apple ha venduto oltre 2,3 miliardi di iPhone, creando un prodotto di consumo estremamente popolare. Negli anni, sono state lanciate ben 26 generazioni, durante le quali la durata degli aggiornamenti è diventata una parte fondamentale della strategia aziendale.

Le novità di iOS 26 includono un design rinnovato chiamato Liquid Glass, arricchito da funzioni pratiche come traduzioni in tempo reale e un filtro anti-spam per le chiamate. Tuttavia, non tutti gli utenti potranno sfruttare queste funzionalità, poiché iOS 26 sarà compatibile solo con modelli a partire dall’iPhone 11, escludendo i dispositivi più vecchi. Questa decisione ha riaperto il dibattito sull’obsolescenza programmata, preoccupando molti consumatori.

La scelta del numero 26 riflette l’intenzione di Apple di allineare la numerazione dei sistemi operativi al calendario fiscale, semplificando la comprensione per gli utenti.

Analizzando la longevità degli iPhone, modelli come l’iPhone XS e XR hanno dimostrato di ricevere aggiornamenti per 7 versioni consecutive. Al contrario, i primi modelli, come l’iPhone del 2007, avevano una durata limitata, ricevendo solo due aggiornamenti.

Dopo l’iPhone 6s, che ha segnato un cambiamento significativo nella durata degli aggiornamenti, gli iPhone recenti sono destinati a rimanere aggiornati per diversi anni. Nonostante ciò, inevitabilmente arriverà un momento in cui anche i dispositivi più recenti smetteranno di ricevere supporto.