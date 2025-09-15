25 C
iOS 26 in arrivo: tutte le novità per gli utenti in Italia

iOS 26 in arrivo: tutte le novità per gli utenti in Italia

Il 15 settembre 2025 segna l’arrivo del nuovo aggiornamento per gli iPhone, con il rilascio di iOS 26. A partire dalle ore 19:05 italiane, Apple ha avviato il rollout di questo atteso aggiornamento, consentendo agli utenti di scaricarlo e testarne le novità in versione stabile.

Per procedere al download, è necessario andare nelle Impostazioni dell’iPhone, selezionare “Generali” e controllare la disponibilità nella sezione “Aggiornamento software”. L’aggiornamento è già accessibile anche in Italia.

I dispositivi compatibili includono non solo la nuova gamma iPhone 17 e iPhone Air, ma anche i modelli iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 e iPhone SE (seconda generazione e successive). Per i dispositivi non compatibili o per chi preferisce non aggiornare subito, è disponibile l’aggiornamento a iOS 18.7.

Le principali novità di iOS 26 comprendono l’introduzione del design Liquid Glass, già al centro di discussioni tra gli appassionati. Inoltre, l’aggiornamento migliora diversi aspetti, come la gestione delle chiamate, le modalità di risparmio energetico e l’utilizzo della schermata di blocco. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Apple.

