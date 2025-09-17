iOS 26 e batteria: come affrontare il calo di autonomia in Italia

Se notate un abbassamento dell’autonomia dopo l’aggiornamento a iOS 26, non siete soli. Apple ha riconosciuto che si tratta di una situazione normale, destinata a risolversi in breve tempo.

L’azienda ha pubblicato un documento di supporto per chiarire che, subito dopo un aggiornamento, è possibile riscontrare una riduzione temporanea della durata della batteria e un aumento della temperatura del dispositivo. Questa è un’esperienza che molti utenti hanno segnalato in passato, con frequenti lamentele sui forum e sui social.

Apple spiega che nei giorni iniziali dall’installazione di una nuova versione di iOS, come iOS 26.0, il sistema compie operazioni di background che consumano molta energia. Le nuove funzionalità introdotte necessitano di essere integrate con i dati e le app già presenti, ricalcolando vari elementi come indici di Spotlight e librerie di foto. Tutte queste attività utilizzano risorse, anche quando il telefono sembra inattivo.

Normalmente, questa situazione si stabilizza dopo 24-48 ore. Se l’autonomia continua a sembrare scarsa, Apple fa sapere che ciò può essere normale, poiché i nuovi sistemi operativi comportano un uso più intensivo delle risorse hardware.

Per ridurre il problema, gli utenti possono adottare alcuni accorgimenti: regolare la luminosità, controllare le impostazioni della batteria per identificare app dispendiose, disattivare l’aggiornamento delle app in background e attivare la modalità risparmio energetico. Se questi interventi non risolvono, si possono ripristinare le impostazioni del dispositivo o, come ultima risorsa, reinstallare iOS 26, facendo prima un backup completo.