iOS 26.0.2: novità e correzioni per iPhone in Italia

Sono passate poche settimane dal rilascio di iOS 26.0.1 su iPhone e, secondo quanto riportato da MacRumors, Apple sta già testando internamente iOS 26.0.2. Questo aggiornamento minore potrebbe essere disponibile nei prossimi giorni.

L’aggiornamento iOS 26.0.2 seguirà la stessa linea del precedente: non porterà novità significative per gli smartphone compatibili, ma si concentrerà principalmente sulla risoluzione di problemi segnalati dagli utenti.

iOS 26.0.1 ha già affrontato diverse problematiche, incluse disconnessioni improvvise di WiFi e Bluetooth, errori nella connessione mobile, artefatti visivi nelle foto in certe condizioni di luce e casi in cui le icone delle app apparivano vuote dopo l’applicazione di colori personalizzati. Inoltre, è stata corretta un’anomalia che disattivava VoiceOver per alcuni utenti.

Parallelamente, gli ingegneri di Apple stanno testando anche macOS 26.0.2, come riportato da Apple Insider. Questo aggiornamento è stato rilevato su un nuovo Mac che non è stato ancora lanciato, probabilmente il MacBook Pro da 14 pollici con chip M5, previsto per arrivare prima dei modelli più potenti con M5 Pro e M5 Max.