iOS 18: Novità e Funzionalità Esclusive per l’Italia

Apple ha ufficialmente lanciato iOS 18, ora disponibile per il download in Italia su dispositivi compatibili, a partire dall’iPhone XS. Questo aggiornamento introduce diverse novità che migliorano la personalizzazione, la privacy e l’esperienza d’uso complessiva, sebbene la funzione di Apple Intelligence non sia ancora accessibile; sarà disponibile dall’iOS 18.1 per chi usa l’inglese americano.

Per installare l’aggiornamento, gli utenti possono accedere a Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Coloro che hanno già la versione Release Candidate non riceveranno un ulteriore aggiornamento, poiché la build è rimasta la stessa. L’iOS 18 è compatibile con iPhone XS, inclusi i nuovi iPhone 15 e 16.

La schermata Home ha subito una significativa revisione, consentendo ora una disposizione libera di app e widget, rompendo la tradizionale griglia. Gli utenti possono personalizzare le icone delle app con colori diversi e visualizzarle in modalità scura. La dimensione delle icone può essere aumentata rimuovendo i nomi sottostanti.

La nuova app Foto è stata completamente riprogettata, organizzando automaticamente le immagini in collezioni tematiche e offrendo diverse opzioni di visualizzazione, come griglie e collage. Inoltre, gli utenti possono filtrare le foto per tipo di media.

Una delle importanti innovazioni è la possibilità di inviare messaggi via satellite, disponibile per iPhone 14 e successivi, utile in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Altre funzionalità includono la programmazione dei messaggi e reazioni animate in iMessage, oltre al supporto RCS per migliorare la comunicazione con dispositivi non Apple.

Il Control Center ha ricevuto un restyling, consentendo la creazione di gruppi personalizzati di controlli, inclusi quelli di app di terze parti. Anche la schermata di blocco è più versatile, con opzioni per aggiungere controlli rapidi.

Le misure di privacy e sicurezza sono state migliorate, permettendo di bloccare e nascondere app sensibili protette da Face ID o Touch ID e di scegliere quali contatti condividere.

L’app Mappe introduce percorsi per il trekking, anche se queste funzioni sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti. La nuova Modalità Gaming ottimizza le prestazioni dei giochi.

iOS 18 è compatibile con iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11, XS, XR e SE (2a generazione e successive), mentre alcune funzionalità, come Apple Intelligence, saranno riservate ai modelli di ultima generazione, iPhone 15 Pro e 16 Pro, quando rilasciate.