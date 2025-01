iOS 18.4: il prossimo aggiornamento di Apple in arrivo ad aprile

L’aggiornamento di iOS 18.4, previsto per aprile secondo Mark Gurman di Bloomberg, porterà diverse novità, con un focus particolare sui miglioramenti dell’assistente vocale Siri. Sebbene la fase beta non sia ancora iniziata, si prevede che l’aggiornamento rappresenti un passo significativo, con nuove funzionalità disponibili solo su iPhone 15 Pro e modelli successivi della serie 16.

Tra le principali novità, Siri migliorerà nella comprensione del contesto personale e nella capacità di interagire con le app aperte, offrendo anche accesso diretto alle funzioni delle applicazioni. Queste migliorie promettono di rendere Siri più utile e personalizzata. Inoltre, Apple Intelligence amplierà il supporto linguistico, introducendo nuove lingue a partire da aprile 2025, tra cui italiano, spagnolo, tedesco e giapponese, mentre altre lingue verranno aggiunte nel corso dell’anno. Anche i riepiloghi delle notifiche subiranno miglioramenti per aumentarne precisione e affidabilità.

iOS 18.4 introdurrà nuove emoji, tra cui un volto con occhiaie e un’impronta digitale. In risposta alla normativa europea, l’aggiornamento permetterà agli utenti di scegliere le applicazioni predefinite per la navigazione e la traduzione, consentendo l’uso di app come Google Maps e Google Translate. Infine, ci sarà integrazione dei robot aspirapolvere nell’app Casa, consentendo agli utenti di controllarli tramite l’app, automatizzare scenari di pulizia e interagire con Siri per gestire le operazioni di pulizia. L’interfaccia dell’app fornirà anche informazioni sullo stato di carica e sulle modalità di pulizia disponibili.