iOS 18.1: Novità e Limitazioni per l’Europa dopo l’Implementazione di Apple

Apple ha avviato il rollout di iOS 18.1, un aggiornamento significativo che introduce Apple Intelligence, ma con delle limitazioni in Europa dovute al Digital Markets Act. Questa situazione potrebbe ritardare l’implementazione della funzione in Italia fino al 2025, probabilmente in coincidenza con il lancio dell’iPhone SE 4 o durante la WWDC 2025.

Nonostante la sospensione di Apple Intelligence, iOS 18.1 porta diverse migliorie per gli utenti italiani. Fra le principali novità ci sono:

Centro di controllo migliorato : Il centro di controllo è diventato più intuitivo e può essere ripristinato alle impostazioni iniziali. Sono stati aggiunti nuovi pulsanti, incluso quello per il Wi-Fi, precedentemente disponibile solo nelle impostazioni di rete.

: Il centro di controllo è diventato più intuitivo e può essere ripristinato alle impostazioni iniziali. Sono stati aggiunti nuovi pulsanti, incluso quello per il Wi-Fi, precedentemente disponibile solo nelle impostazioni di rete. RCS per messaggi commerciali : Al momento disponibile solo con SFR, questa funzionalità permette ai marchi di utilizzare il sistema RCS per fornire assistenza clienti nell’app Messaggi.

: Al momento disponibile solo con SFR, questa funzionalità permette ai marchi di utilizzare il sistema RCS per fornire assistenza clienti nell’app Messaggi. Registrazione delle chiamate : È ora possibile registrare le chiamate tramite un pulsante dedicato sulla schermata della chiamata, con gli interlocutori avvisati e il contenuto archiviato in Notes.

: È ora possibile registrare le chiamate tramite un pulsante dedicato sulla schermata della chiamata, con gli interlocutori avvisati e il contenuto archiviato in Notes. Personalizzazione del pulsante Fotocamera sull’iPhone 16 : Il nuovo pulsante può ora essere configurato per accedere al sensore selfie con un solo tocco.

: Il nuovo pulsante può ora essere configurato per accedere al sensore selfie con un solo tocco. Modalità spaziale per iPhone 15 e iPhone 15 Pro : Questa modalità, già presente sull’iPhone 16, consente la registrazione di foto e video con una prospettiva immersiva, concepita per l’Apple Vision Pro.

: Questa modalità, già presente sull’iPhone 16, consente la registrazione di foto e video con una prospettiva immersiva, concepita per l’Apple Vision Pro. Modifica dell’indirizzo email iCloud: Il processo è stato semplificato e può ora essere effettuato direttamente attraverso l’app Impostazioni.

Tuttavia, senza Apple Intelligence, l’elenco delle novità risulta limitato. È importante notare che le nuove funzionalità avanzate saranno disponibili solo per i modelli di iPhone 15 e 16. I modelli precedenti, pur mantenendo buone prestazioni, non potranno accedere a queste nuove funzionalità.

L’aggiornamento di iOS 18.1 ha una dimensione di poco più di 7 GB e include tutte le funzionalità sopra elencate.