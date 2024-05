iOS 17 riceve finalmente una gradita novità IA da Android: ecco come

Dopo aver trattato l’elemento sparito dagli iPhone con iOS 17, torniamo a fare riferimento a novità relative a questi dispositivi. Questa volta, però, c’è il rilascio di una funzione IA già vista su Android.

Come riportato da Wccftech e 9to5Google, infatti, ad arrivare su iPhone in questo maggio 2024 c’è una “versione iOS” di Circle to Search (Cerchia e Cerca) di Google. Di cosa si tratta? Grazie all’intelligenza artificiale, risulta possibile selezionare un elemento presente, ad esempio, in un video, per effettuare al volo delle ricerche sul Web in merito a quanto cerchiato. Per maggiori dettagli, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento su come funziona Cerchia e Cerca.

Ma come si può accedere a questa funzione (o perlomeno a una scorciatoia simile) da un iPhone con iOS 17? Non si tratta, come ben potete immaginare, di una possibilità disponibile a livello nativo, ma una “versione iOS” di Circle to Search risulta accessibile mediante l’applicazione Google (scaricabile dall’App Store) e una relativa scorciatoia. Dopo aver installato l’app, potrebbe dunque interessarvi passare per l’app preinstallata Comandi Rapidi per creare una scorciatoia con le azioni “Acquisisci screenshot” e “Cerca immagine con Lens”.

Insomma, di fatto, come si vede nel video presente in calce, risulta adesso possibile accedere alla funzione da un iPhone, anche se in realtà si passa per una scorciatoia Lens appena introdotta. La tecnologia di ricerca e OCR, d’altronde, è la stessa di Circle to Search.