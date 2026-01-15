IonQ nomina Katie Arrington CIO

IonQ nomina Katie Arrington CIO

IonQ, un’azienda leader nel settore delle piattaforme di computazione quantistica, ha annunciato la nomina di Katie Arrington come Chief Information Officer (CIO), ruolo che assumerà ufficialmente a partire dal 19 gennaio. Arrington sarà responsabile della protezione dei sistemi informativi di IonQ, della modernizzazione delle infrastrutture digitali, della sicurezza della supply chain e della costruzione di una resilienza cyber avanzata.

Contestualmente, Leslie Kershaw è stata promossa a Chief Information Security Officer (CISO) e sarà responsabile della conformità alle normative federali e commerciali, della gestione della sicurezza fisica e informatica aziendale, e dell’adattamento dei protocolli di sicurezza all’accelerata crescita commerciale della società.

Katie Arrington è una figura chiave del panorama nazionale in materia di cybersecurity, innovazione tecnologica e difesa dell’infrastruttura critica, con una carriera sviluppatasi all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Ha ricoperto incarichi di vertice come Chief Information Officer del Dipartimento della Guerra e Vice CIO per la cybersecurity, coordinando politiche su spazio, comunicazioni, tecnologie emergenti e sicurezza informatica.

Leslie Kershaw ha oltre 20 anni di esperienza nelle operazioni cibernetiche militari e civili e ha recentemente ricoperto il ruolo di Cyber Technical Director per la Space DELTA 6 della U.S. Space Force. Le nomine di Arrington e Kershaw rafforzano l’impegno di IonQ nel coniugare tecnologia di frontiera e sicurezza globale, in un contesto in cui la computazione quantistica assume un ruolo sempre più rilevante per la difesa nazionale, la competitività economica e la protezione delle infrastrutture critiche. IonQ è attiva a livello mondiale e collabora con partner come Amazon Web Services, AstraZeneca e NVIDIA per sviluppare applicazioni avanzate in ambiti strategici quali modellazione finanziaria, scienza dei materiali, sanità, logistica, difesa e cybersecurity.

