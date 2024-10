Ion8 Bottiglia d’Acqua Slim Antiperdita, Senza BPA, Nera, 500 ml (28 oz)

Price:

Descrizione Prodotto

Ion8 OneTouch 2.0

Con il nostro coperchio brevettato a flusso pieno con una maniglia di trasporto integrata e un blocco di sicurezza scorrevole. Sicuro di lavastoviglie, con protezioni di sicurezza per guarnizioni e dipinti in polvere senza solventi resistenti a graffi resistenti a graffi. 100% carbon neutro.

Bottiglia d’acqua a prova di perdita + blocco di sicurezza

La nostra bottiglia di bevande è sicura al 100% e a prova di perdite. Se chiuso, il silicio morbido sigilla completamente il beccuccio e sfoga completamente. Il blocco di sicurezza scorrevole a un tocco impedisce l’apertura accidentale.

Azione di un clic

La copertura del coperchio si aprirà completamente con un singolo dito per l’idratazione istantanea e con una mano in viaggio. Il capovolgimento mantiene il beccuccio igienico e pulito e si piega fino al ritorno per una vista libera in uso. Insieme a un beccuccio fuori centra e inclinazione minima puoi continuare a muoverti mentre bevi. Meno possibilità di incidenti e sicuri da usare in movimento.

Facile ricariche

Un’apertura ampia consente di riempire rapidamente senza fuoriuscita, rende le bottiglie facili da pulire e rende l’aggiunta di cubetti di frutta o ghiaccio un gioco da ragazzi. Il supporto morbido per impugnatura e dito nel cappuccio rendono aperta la torsione.

Adatto per bevande calde e fredde da 3°C a 90°C.

Nota: Con bevande estremamente calde, la bottiglia può essere scomoda da tenere senza guanti. Ma è una ottima mano più calda in inverno.

In viaggio

La larghezza di una lattina, è dimensionata per adattarsi a tutti i portabicchieri standard e facile da portare con te. Con la maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare con un solo dito o appenderlo su un gancio o un carabinatore.

Leaveproof + Lock

Azione di un clic

Facile ricariche

In viaggio

OneTouch Versione

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Realizzato in bio-massa, non combustibili fossili

Utilizzo e Lavaggio

Prima dell’uso sciacquare sempre la bottiglia d’acqua e il tappo con acqua fresca. Dopo l’uso, sciacquare sempre solo in acqua calda e sapone per i piatti. Non usare pennelli o abrasivi per strofinare. Aria asciugare accuratamente prima di riporre e conservare sempre con il cappuccio. Lavare a mano o utilizzare una lavastoviglie su un lavaggio fresco.

Non usare pennelli o abrasivi per strofinare Non congelare quando è pieno Non bollire o bottiglia a microonde Non utilizzare per bevande gassate Non utilizzare per liquidi non bevibili Non lavare in una lavastoviglie in un ciclo caldo Si prega di non rimuovere le guarnizioni al silicio nel coperchio, il che fa interrompere il funzionamento del sistema di coperchio a prova di perdite.

Realizzato in Ricicla

Materie plastiche a base biologica trasparente neutrale

L’uso di combustibili fossili rilascia il carbonio immagazzinato all’interno, causando il riscaldamento globale.

Il ricicla è realizzato con materiali di biomassa vegetale ed è totalmente carbon neutro.

Inoltre, Recyclon ha un punto di fusione inferiore. Ciò riduce sia la temperatura di elaborazione che il tempo di ciclo, riducendo drasticamente l’uso di energia.

Il ricicla è un materiale sicuro per i contenitori alimentari.

parzialmente fatto da piante a emissioni zero efficienza energetica nella produzione

💧 Scopri il compagno di idratazione perfetto con la nostra Bottiglia d’Acqua Slim Ion8. Questa bottiglia d’acqua al 100% anti-perdite e senza BPA mantiene le tue bevande fresche e saporite per tutto il giorno. Ideale per la scuola, l’ufficio, l’idratazione on-the-go o le avventure all’aperto.

🏃‍♂️ Continua a muoverti mentre bevi. Il coperchio igienico del beccuccio si apre con un solo dito e si blocca per la sicurezza. Il coperchio si apre completamente, consentendoti di guardare avanti in sicurezza. Che tu stia correndo, facendo escursioni o semplicemente affrontando una giornata frenetica, questa bottiglia d’acqua è progettata per adattarsi perfettamente alle tue escursioni, alle sessioni in palestra, agli spostamenti quotidiani e alla tua vita scolastica o lavorativa.

🎒 Perfettamente portatile, il design sottile di questa bottiglia Ion8 si adatta a qualsiasi portabicchieri o zaino. Ha la larghezza di una lattina, rendendola la tua compagna di viaggio perfetta. Che tu sia in macchina, a un picnic o semplicemente a casa, questa resistente bottiglia d’acqua ha coperto ogni tua esigenza. Inoltre, il manico integrato è nascosto nel coperchio, rendendolo sempre pronto all’uso.

🧽 Lavabile in lavastoviglie e facile da pulire, questa bottiglia d’acqua in plastica Recyclon, inodore, mantiene le tue bevande fresche e ricche di sapore. La superficie soft-touch opacizzata offre una presa comoda, rendendola una scelta ideale per un uso quotidiano.

🌱 Questa bottiglia d’acqua riutilizzabile non è solo pratica e sicura, ma anche ecologica. Realizzata in plastica Recyclon priva di BPA, non tossica e neutra in carbonio, è una scelta sostenibile che contribuisce a ridurre i rifiuti di plastica senza compromettere stile o funzionalità.