Bufera su un libro di testo di seconda elementare dopo la segnalazione rilanciata su Facebook da ‘Educare alle differenze’. Nel mirino: l’illustrazione a pagina 4 del libro in cui un bambino nero e i suoi compagni biondi, castani o con i capelli rossi vengono invitati a esprimere i loro desideri per il nuovo anno scolastico saltando in un hula hoop. I bambini sono 5, gli hula hoop tre e l’unico raffigurato da solo è il bambino nero. La bimba bionda dice all’amichetto: “Quest’anno io vorrei fare tanti disegni con i pennelli”, il bimbo con i capelli rossi con accanto la bambina castana dice: “Quest’anno io vorrei andare sempre in giardino a ricreazione”. Mentre il bambino nero, esclama: “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”.

