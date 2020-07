“Sono 19 anni che ci stanno massacrando, di menzogne, ancora non riusciamo ad ottenere una revisione del processo. Io sono stato condannato per falso ideologico, oltre a un risarcimento economico che ancora sto pagando, perché ho semplicemente siglato un verbale di arresto, come si faceva all’epoca, ho apposto una sigla come operatore perché un mio collega era stato accoltellato (Massimo Nocera ndr). Non ne posso più. Da persona informata sui fatti, sono stato chiuso in una stanza e ho subito un interrogatorio all’americana. In quel momento capii che ero finito. Hanno calpestato ogni mio diritto”. Inizia così il duro sfogo all’Adnkronos di Maurizio Panzieri, detto ‘Robocop’, oggi 66 anni e all’epoca del G8 (iniziato il 19 luglio del 2001) istruttore presso il VII Nucleo di Roma, aggregato dalla Scuola della Polizia di Stato di Caserta, assolto in primo grado, ma condannato in Appello (sentenza confermata in Cassazione) per i fatti della Diaz. Panzieri, nel corso del lungo iter giudiziario, ha sempre lamentato diverse violazioni del diritto della difesa, sancito dalla Costituzione e si sente capro espiatorio di un processo che non ha mai visto imputati e che quindi ha lasciato impuniti, i responsabili di quel barbaro pestaggio.

