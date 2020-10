Anche i ragazzi hanno paura del Covid. In questi giorni in cui sale il numero dei positivi, anche nei più giovani, considerati quasi immuni dagli effetti della pandemia, cresce l’ansia. C’è chi teme di uscire, più per il rischio di far ammalare genitori e nonni che per se stesso, e chi ha l’incubo di non poterlo fare di nuovo. Ritrovandosi ancora una volta confinato a casa, con gli amici vissuti solo al telefono, rimpiangendo persino la prof tra lezioni solo on line. Lo dicono i genitori agli psicologi, chiedendo come aiutare i figli che, alcuni dei quali a fatica, cominciavano a riabituarsi ad uscire. A vedersi, toccarsi, sentire un abbraccio di conforto di un amico invece di un solo sguardo attraverso il computer. Lo spiega Ilaria Capua nel libro-gioco “Ti conosco mascherina”, in cui punta a far conoscere ai più piccoli ul mondo del virus e a spiegare come convivere con la pandemia senza farsi prendere dalla paura. Figli che hanno vissuto le paure dei più anziani e che ora temono un ritorno al passato, o non sono mai usciti psicologicamente dai giorni peggiori della pandemia. Preferendo quasi restare a casa, in ore troppo dense dove a volte esplodono le contraddizioni. Mentre tutti temono il succedersi di giorni senza progetti, isolati dai loro pari, da chi si sentono compresi e di cui condividono i sogni, il futuro. Ora a rischio sospensione.

A cercare una chiave per aprire la porta ai ragazzi che si imprigionano in casa, e lasciare un po’ di speranza per chi teme di ritrovarsi al confino, è Caterina Tabasso, psicoterapeuta psicoanalista dell’Aipa.

Che fare per i ragazzi che non vogliono uscire

“Penso che le indicazioni per i ragazzi che hanno paura di uscire dopo mesi di lockdown debbano riguardare non solo come affrontare la cosa con i figli ma soprattutto ripensare la relazione con loro”.

Cercare l’incontro fateli parlare delle loro emozioni

“Sono giustamente valide tutte le indicazioni per i genitori affinché aprano un dialogo che consenta ai ragazzi di parlare delle loro paure, spingendoli a riprendere i contatti con i loro amici. Penso però che sia altrettanto importante considerare delle domande un po’ più approfondite che i genitori possano porsi per avvicinarsi meglio alla difficoltà dei figli”.

Ripensare a come avete vissuto a casa il lockdown, li nascono i motivi dei nuovi timori

“Nel lockdown genitori e figli hanno condiviso spazi, atmosfere e, più in generale, un momento di allarme e paura di proporzioni mondiali. Genitori e figli hanno anche condiviso modi nuovi di stare insieme: non voler tornare fuori casa per i figli può significare tante cose, dal non voler rinunciare alla vicinanza perché sono stati recuperati elementi affettivi importanti, all’essere troppo spaventati dai pericoli esterni perché hanno vissuto i loro genitori come troppo preoccupati e impotenti”

Le domande che i genitori dovrebbero porsi

Ci sono alcune domande, alcuni interrogativi che i genitori potrebbero farsi per capire che atmosfera hanno condiviso con i figli nei mesi della pandemia, della chiusura in casa. E capire quindi che messaggio trasmettono ora ai loro ragazzi. Le paure dei giovani, i loro timori sono in parte frutto di quello che respirano in casa. Quali sono? Si va da “Come ho vissuto finora pandemia e lock-down? ” a “Come mi hanno visto per la maggior parte del tempo i miei figli in questo periodo?”. O ancora: “Quanto è cambiato il mênage domestico e come?”. Ma anche: “Quali sono stati i vantaggi dello stare più tempo insieme durante il lock-down, e a quali non vorrei rinunciare?”. E infine: “Che messaggio sto trasmettendo rispetto al mio rientro a lavoro? E rispetto al loro a scuola?”.

Cosa chiedere ai figli per capire meglio le loro difficoltà

Si va da “Quali sono le abitudini del lockdown che vorresti poter continuare a avere anche ora?”. A “Quale è la cosa che ti infastidisce di più del tornare alla vita fuori casa?”. E ancora: “Quali sono le paure che senti piu forti pensando di tornare fuori casa?”. E in ultimo: “Quali sono le cose che ti farebbero sentire più sicuro/a fuori casa?”.

Come aiutare i ragazzi che temono una nuova chiusura

Chi ha paura del lockdown ha bisogno di essere messo nelle condizioni di poter controllare la situazione, sa quali sono gli aspetti insopportabili per lui ed eventualmente può mettere in atto strategie per aggirarlo. Dove non è possibile, la paura del lockdown è un fenomeno sano, non è qualcosa da scoraggiare ma da guardare, accogliere senza far crescere l’angoscia che potrebbe favorire la negazione e gesti spavaldi, ma sottolineare che rispettando le regole, vedi mascherina, si può controllare il diffondersi della pandemia”.

Per affrontare l’ansia del tempo perso e gli amici negati

I genitori devono in primo luogo accogliere la rabbia che deriva dalla frustrazione di vedersi privati delle abitudini, delle uscite, della compagnia di amici o libertà, senza negarla. Devono lasciare i ragazzi esprimano questo tipo di emozioni negative senza reprimerle.

Accogliere le rabbie dei figli e progettare il domani

Solo una volta fatta questa operazione si può passare alle seconda fase in cui si valutano, si cercano le cose che potrebbero rendere il confinamento meno insopportabile. Le cose fattibili ora e un domani, una volta finito il lockdown . Perché immaginino un prima e anche dopo , questo tempo sospeso e ridotto. Perché pretendere anche accettino tutto senza accogliere rabbia e frustrazione per le loro vite di adolescenti stravolte all’improvviso, è veramente chiedergli troppo”