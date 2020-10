Quindici giorni di isolamento in un B&B per evitare di contagiare la famiglia, ma solo grazie all’ospitalità di un amico. E nessun contatto con la Asl, “irraggiungibile al telefono”, né informazioni su dove e come fare il tampone per tornare al lavoro, e attraverso quali procedure. E’ la storia di Giovanna (nome di fantasia), infermiera di un grande pronto soccorso della provincia di Napoli, che dopo un malore in ospedale è risultata positiva al coronavirus Sars-CoV-2. “La Asl mi ha totalmente ‘abbandonata’, non riesco a contattarla da 15 giorni – racconta all’Adnkronos Salute – Ho chiamato anche il primario del mio ospedale. Nessuno mi dice come e dove fare il tampone, penso che lo farò privatamente per uscire da questa situazione. Non so nemmeno come buttare la spazzatura. La spesa riesco ad averla solo grazie ai colleghi e alla famiglia”.

