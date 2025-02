Io in politica è un’ipotesi totalmente infondata

Barbara Berlusconi ha categoricamente smentito le voci che la danno pronta a entrare in politica, affermando che sono “totally unfounded”. In un’intervista con l’Adnkronos, ha chiarito di non avere intenzione di intraprendere una carriera politica, ribadendo che le indiscrezioni sono infondate. Le speculazioni sono emerse dopo un incontro avvenuto recentemente con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessora alla Cultura, Francesca Caruso, in seguito alla sua nomina a membro del Consiglio di amministrazione della Scala.

L’incontro è stato descritto come molto cordiale e proficuo. L’assessora Caruso ha sottolineato l’importanza della Scala nella cultura lombarda e internazionale, definendola un simbolo della tradizione operistica italiana e un punto di riferimento globale per la cultura. Ha evidenziato l’impegno della Regione nel rafforzare il prestigio della Scala e nel valorizzare il suo legame con il territorio. La Caruso ha anche augurato a Barbara Berlusconi buon lavoro per questo incarico importante.

In sintesi, mentre circolano voci riguardo a un possibile coinvolgimento di Barbara Berlusconi in politica, lei stessa ha messo in chiaro che non ha alcuna intenzione di seguire le orme di suo padre e che il suo focus rimane sulla cultura, in particolare attraverso il suo nuovo ruolo alla Scala.