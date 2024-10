Io faccia di marmo? Tu bugiarda seriale

Nel giorno dei comizi conclusivi per le elezioni regionali in Liguria, si svolge un acceso scambio di critiche tra Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Meloni risponde alle accuse di Conte riguardo agli aumenti delle pensioni minime previsti nella legge di bilancio, dichiarando: “Ci vuole veramente una faccia di marmo di Carrara per sostenere che si sarebbe dovuto fare di più sulle pensioni minime”. Inoltre, ribadisce la sua opinione negativa sul superbonus, un provvedimento tanto criticato quanto sostenuto dal governo di Conte.

Conte, interpellato telefonicamente, replica duramente a Meloni, accusandola di essere una “bugiarda seriale” e di concentrarsi solo sui costi del superbonus, senza considerare i suoi benefici per l’occupazione e la crescita economica, citando i “209 miliardi” lasciati in eredità dal suo governo. Durante un intervento all’auditorium dei Magazzini del cotone a Genova, Meloni attacca il superbonus, argomentando che con i 38 miliardi spesi da Conte per ristrutturare case, soprattutto seconde case, avrebbe potuto aumentare ogni pensione minima di “20mila euro”.

La presidente del Consiglio respinge anche le accuse di tagli alla sanità provenienti dal centrosinistra. Conte, però, non si ferma: accusa Meloni di vigliaccheria per non affrontare direttamente i problemi della sanità pubblica, dicendo che sarebbe stato opportuno spiegare ai pazienti in difficoltà, presenti nei pronto soccorsi, le motivazioni dietro ai tagli.

La diatriba fra i due leader evidenzia non solo le divergenze politiche ma anche una battaglia per la percezione pubblica in un contesto elettorale, con Meloni che cerca di distorcere la narrativa a suo favore e Conte che difende l’eredità del Movimento 5 Stelle. La polemica si accende ulteriormente con accuse reciproche su spese pubbliche e politiche sociali, rivelando le tensioni esistenti nel panorama politico italiano. Il confronto tra i due rappresenta un momento cruciale in vista delle elezioni regionali, con entrambe le parti pronte a difendere le proprie posizioni in un clima di crescente antagonismo.