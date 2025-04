“Io e Sofia stiamo insieme, sono molto innamorata di lei”: la famosissima lo svela per la prima volta: il coming out

Anna Lou Castoldi, ex concorrente di Ballando Con le Stelle, ha recentemente parlato della sua nuova relazione con Sofia e ha riflettuto sulla sua passata storia con Dora, mantenendo affetto e stima. Nel maggio 2023, Anna Lou ha condiviso il suo sogno di costruire una famiglia con Dora, ma un anno fa le due si sono separate. Nonostante ciò, l’artista ha sottolineato che il legame affettivo permane: “Noi due ci vogliamo ancora un sacco di bene, le cose non stavano funzionando… tra noi c’è ancora tanta stima e rispetto”. Anna Lou ha evidenziato che, anche se la relazione quotidiana non era sostenibile, rimane un profondo apprezzamento reciproco.

Durante una sua apparizione a Domenica In, Anna Lou ha rivelato di essere innamorata di Sofia, dicendo: “Se ho il moroso? Ho una ragazza. Se sono innamorata? Sì abbastanza.” La loro conoscenza è iniziata a una festa e, dopo essersi scambiate messaggi per un po’, hanno deciso di mettersi insieme. La madre di Anna Lou, Asia Argento, ha mostrato il proprio sostegno alla nuova relazione, definendo Sofia “una brava ragazza” e esprimendo felicità per la scelta della figlia.

Infine, solo pochi mesi fa, durante Ballando Con le Stelle, Anna Lou aveva accennato a un possibile interesse romantico per il suo maestro di ballo, Nikita Perotti, suggerendo che stava esplorando diverse possibilità sentimentali prima di intraprendere la relazione con Sofia. Queste esperienze la portano ora a una nuova fase della sua vita, caratterizzata da affetto e serenità.