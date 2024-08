“Io e Niccolò Bettarini insieme? Ora parlo io” Antonella Mosetti sbotta sui social e racconta tutta la verità

Antonella Mosetti, nota showgirl italiana, è recentemente finita al centro del gossip per un presunto flirt con Niccolò Bettarini, personal trainer e figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. La notizia ha iniziato a circolare dopo che il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato alcune foto dei due insieme, insinuando la possibilità di una relazione amorosa tra loro. Questo ha destato particolare scalpore considerando che, 17 anni fa, Antonella Mosetti aveva avuto una relazione con Stefano Bettarini, il padre di Niccolò, mentre lui era ancora sposato con Simona Ventura.

Le voci di un possibile legame tra Mosetti e il giovane Bettarini hanno rapidamente preso piede sui social e nei media, suscitando curiosità e numerosi commenti. Tuttavia, la diretta interessata non ha tardato a rispondere alle indiscrezioni. Attraverso le sue storie su Instagram, Antonella Mosetti ha categoricamente negato ogni coinvolgimento sentimentale con Niccolò, definendo le voci circolate come prive di fondamento. La showgirl ha dichiarato che tali speculazioni sono inappropriate e irrispettose nei confronti delle persone coinvolte e ha negato con fermezza le voci in circolazione, considerandole del tutto infondate. Ha anche fatto sapere che non intende fornire ulteriori chiarimenti.

Inoltre, Antonella ha voluto chiarire il contesto personale che sta vivendo in questo periodo. Ha parlato apertamente della malattia del padre, spiegando che la sua priorità in questo momento è dedicare tempo e attenzioni alla sua famiglia, assicurando la massima discrezione e privacy per affrontare questa delicata situazione.

Con queste parole, Antonella Mosetti ha cercato di allontanare l’attenzione mediatica dalle sue questioni personali per focalizzarsi su ciò che realmente le sta a cuore. Ha voluto mettere un punto fermo sulle chiacchiere e ribadire che, in un momento così delicato per la sua famiglia, le speculazioni sul suo conto sono inopportune e fuori luogo.