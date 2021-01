Virginia Nesi ha avuto per due volte il Covid, e già questo la rende in qualche modo speciale. Inoltre, a soli venticinque anni ha già vinto in qualità di giornalista il premio “Walter Tobagi 40 anni dopo” e anche la menzione speciale al premio Vera Schiavazzi. E’ curiosa Virginia, per questo nei trentadue giorni in totale in cui è stata in isolamento, prima al presidio Columbus del Gemelli a Roma e poi in un Covid Hotel, sono tantissime le persone a cui si è interessata, con cui ha tentato di stabilire un contatto per quanto sia difficile farlo in un regime di quarantena. Una carrellata di vite, di sguardi, di storie che la giornalista fiorentina ha messo nero su bianco nell’ebook “Mezzo sospiro di sollievo”, edito da Piemme e il cui ricavato sarà in parte devoluto proprio al policlinico Gemelli di Roma. “Ho scritto tanto, di getto, assecondando le mie emozioni e osservando ciò che stava succedendo intorno a me” scrive Virginia che vive a Prato ma lavora nella redazione di Piazzapulita. Tra lo scorrere dei giorni del suo libro-diario si trovano le voci delle tante “anime coraggiose e combattenti” che hanno accompagnato la sua guarigione. C’è Federica, addetta alle pulizie che ogni giorno si alza all’alba per fare i trenta chilometri che la separano dall’ospedale romano dove il suo compito è sanificare ogni centimetro delle stanze in cui sono ricoverati i malati, un lavoro duro di cui lei è grata: “voi adesso siete fortunati perché adesso ci sono le cure – le disse un giorno Federica – a marzo i pazienti morivano uno dietro l’altro, pulivi la stanza un giorno e l’indomani non c’erano più”.

E poi c’è Eleonora, infermiera coetanea che veniva a visitarla nella sua stanza monitorata con una telecamera h24; “Quella serve per vedere che cosa fanno i pazienti a ogni ora del giorno – le ha spiegato Eleonora – noi non possiamo entrare sempre in stanza, dovremmo ogni volta cambiarci”. E poi ancora la 90enne Giovanna che in una notte fredda, da dietro il casco necessario per respirare, ha tenuto compagnia a Virginia con i suoi racconti dei tempi di guerra. “Ho intervistato signore delle pulizie, infermiere, pazienti. Ho sentito persone morire e visto carri funebri sfilare sotto la mia finestra. Intorno a me si è creata una rete solida di persone che si sono aperte nel profondo. Documentare mi ha aiutato ad addomesticare la sofferenza” scrive la giornalista fiorentina, “Mi sono lasciata curare da uomini e donne che rischiano ogni giorno di ammalarsi per prendersi cura degli altri. A loro devo questa grande lezione di consapevolezza, altruismo, umanità”, e ancora “non so se vi piace essere definiti eroi, per me siete modelli di vita”.