Io donna di partito, se Meloni chiedesse non ci sarebbero dubbi

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, risponde alle critiche riguardanti il suo coinvolgimento nel caso Visibilia e il processo per falso in bilancio. Dichiara di essere una donna di partito e che, se richiesto dal presidente del Consiglio, non esitrebbe a dimettersi. Sottolinea di essere basita dalle ricostruzioni fantasiose di alcune testate giornalistiche e afferma di possedere registrazioni che dimostrano la verità delle sue affermazioni. Giuseppe Conte, leader del M5S, critica la sua permanenza al ministero, sostenendo che rappresenti un modello di “amichettismo” in un’Italia che dovrebbe puntare sul merito. Contesta la mancanza di vergogna nel mantenere Santanchè in un ruolo così importante nonostante il processo per false dichiarazioni e altre indagini.

Santanchè, in varie interviste, afferma di stare bene e di essere determinata a continuare a lavorare, sottolineando che nessuna associazione ha mai criticato il suo operato. Rivendica la sua innocenza e respinge le pressioni per dimettersi, sostenendo che non è assente e che il ministero ha attuato tutto il programma previsto. Riguardo ai suoi rapporti con i colleghi, afferma di avere un legame di amicizia con Ignazio La Russa, presidente del Senato, ma chiarisce che in politica è difficile avere amici veri. Conclude il suo intervento affermando di essere serena e di non avere intenzione di abbandonare il suo incarico.