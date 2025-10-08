Io Canto Family: la forza dei legami familiari in musica

Stasera alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della seconda edizione di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Questa puntata segna un cambiamento nel formato del programma, poiché le famiglie di cantanti si sfideranno a squadre, mettendo alla prova non solo le loro capacità vocali, ma anche il legame affettivo tra i membri.

Le due squadre saranno guidate da coach d’eccezione: Serena Brancale ed Ermal Meta da una parte, e Sal Da Vinci e Giusy Ferreri dall’altra. Dieci coppie di cantanti, formate da genitori e figli, affronteranno scontri diretti ad alta tensione. Solo cinque coppie accederanno direttamente alla puntata successiva, mentre le altre saranno sottoposte a un ballottaggio, dal quale solo tre riusciranno a rimanere in gara, mentre due dovranno abbandonare il programma.

La giuria, composta da Patty Pravo e Noemi, valuterà le performance con competenza ed empatia, mentre il pubblico in sala, formato da cento persone, avrà la possibilità di influenzare il risultato finale.

La band, guidata dal maestro Valeriano Chiaravalle, accompagnerà i concorrenti con arrangiamenti live che esalteranno ogni performance.

Questo episodio rappresenta un momento cruciale per il talent show, unendo storie familiari toccanti e performance di alta qualità, creando un mix di spettacolo e emozione. Il pubblico può aspettarsi una serata ricca di emozioni, colpi di scena e una competizione sempre più intensa, dove ogni nota cantata celebra l’amore e la musica come forze di rinascita collettiva. Le famiglie in gara si sfideranno non solo per la continuazione del programma, ma anche per trasformare la loro passione in un’esperienza di crescita condivisa.