“È il coronamento di un sogno, non so come ringraziare l’azienda per un gesto così importante, non è da tutti”.

La vita di Michela Piccione è cambiata nel volgere di due giorni. Lavoratrice precaria dall’età di 18 anni, la 36enne di Sava, cittadina a est di Taranto, martedì 29 dicembre è diventata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per volere del capo dello Stato Sergio Mattarella. Un encomio per aver denunciato lo sfruttamento del lavoro in un call center. Il giorno dopo, invece, le è arrivata una chiamata dei responsabili di Tim che le hanno comunicato l’intenzione di assumerla come impiegata a tempo indeterminato.

In 48 ore è cambiato tutto

“È incredibile. Lunedì avevo condiviso come ricordo sulla mia pagina Facebook il video di due anni fa che racconta della vicenda di quel call center. Il giorno dopo mi è arrivata la chiamata del Quirinale. Il successivo quella della Tim: forse era destino. Ma finché non firmo non ci credo”.

Cosa le hanno detto dall’azienda?

“Devo inviare al più presto il mio curriculum, poi sosterrò un colloquio attitudinale e infine un corso di formazione in base alle mansioni che andrò a ricoprire. Sono stati gentilissimi e disponibili, ho fatto presente che ho due figli e la più piccola ha poco più di quattro anni. La dirigente che mi ha contattata mia ha spiegato che si troverà una soluzione per agevolarmi con gli spostamenti”.

Ha lavorato come bracciante stagionale nei campi, cuoca, barista, promoter, precaria per Poste italiane e, a più riprese, come operatrice di call center. Si è formata nel settore pulizie industriali e ora ha un contratto di tre mesi come ausiliaria per le pulizie dei reparti Covid dell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Non le sembra una sconfitta del sistema aver dovuto attendere un’onorificenza del presidente della Repubblica per avere un lavoro garantito?

“In parte lo è, sono d’accordo, perché sono evidenti alcune carenze da parte dello Stato. Senza il riconoscimento del Presidente avrei continuato i miei tre mesi in ospedale, poi forse avrei avuto altri sei mesi di contratto e dopo la disoccupazione, per poi tornare magari ancora a lavorare in un call center. Ma rimane splendido gesto della Tim nei miei confronti, che in fondo credo di aver anche meritato”.

Come?

“Nell’ultimo call center in cui ho lavorato, non quello che denunciai, vendevo i contratti dell’azienda per la telefonia fissa. Ne facevo una ventina al mese, non male direi. Perciò questa opportunità la vedo nel mio piccolo come una grande ricompensa, anche se non è per questo motivo che ho ricevuto la proposta, ci mancherebbe”.

Come lo immagina il nuovo lavoro?

“Bellissimo. Sono sicura che ne sarò entusiasta. Del resto in ogni lavoro c’ho messo l’anima. E così farò con Tim, in primis per riconoscenza. Amo relazionarmi con le persone, col pubblico, con i colleghi, sono sicura di trovarmi bene. Immagino poi la copertura in caso di malattia, il tempo che potrò dedicare alla mia famiglia con serenità, la possibilità di avere un finanziamento, l’affrontare la giornata di lavoro col sorriso e la sicurezza di uno stipendio: la tredicesima chi l’ha mai vista?!. Ma c’è una cosa che non vorrei si pensasse”.

Cosa?

“Che abbia lottato solo per il mio posto di lavoro, per un mio interesse. Nelle battaglie per i diritti ho sempre posto il noi avanti all’io, consapevole che si vince assieme, che la vittoria è collettiva. Così è accaduto, grazie alla Slc Cgil e al segretario Andrea Lumino, di aver fatto chiudere quel call center che ci sfruttava in un sottoscala, con paghe anche di 33 centesimi l’ora e una pausa di 15 minuti per turno. E così è accaduto dopo per altri call center da caporalato. Assieme al sindacato, poi, abbiamo trovato una collocazione in un’altra azienda più seria. Non voglio che si pensi che questa opportunità sia un regalo, mi darebbe fastidio, me la sono sudata”.

È a casa in isolamento perché positiva al Covid, i suoi colleghi in ospedale e i suoi familiari che le hanno detto?

“In famiglia sono orgogliosissimi, ‘era ora’, ripetono tutti. I colleghi invece scherzano, mi chiamano cavaliera e mi danno oramai del lei ma sono felici. Per il resto sanno che sto bene, il 4 gennaio ho il tampone definitivo, sono sicura del risultato negativo. Non vedo l’ora di riabbracciarli, se pur tutta bardata, mi sento un leone in gabbia”.

Continuerà a fare sindacato?

“Certo. Voglio lottare per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori contro lo sfruttamento dei call center, perseguire tutte le attività illecite. L’onorificenza del Capo dello Stato è stata per me solo un punto di partenza, continuerò a impegnarmi nel sociale. Se la pandemia si acquieta la cerimonia ufficiale al Quirinale potrebbe svolgersi l’8 marzo, una data importante per noi donne”.