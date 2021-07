“Io sono per il vaccino ma non voglio fare il poliziotto”, dice uno degli esercenti in piazza del Popolo per la manifestazione Io Apro. Una piazza, almeno nelle sue prime battute molto diversa da quella che si vista in questo stesso luogo sabato scorso, rabbiosa, genericamente arrabbiata con il sistema quale che sia.

Qui ci sono le partite Iva, un’associazione nata tre mesi fa e che oggi conta 15mila iscritti, rappresentata da Angelo Di Stefano che dice: “Siamo contrari al Green Pass messo dal governo che quando non sa come uscire da situazioni scomode scarica su di noi il peso di quello che fa: ma non sta a noi entrare nel merito delle scelte private delle persone”.

C’è l’associazione Fieristi italiani con la presidente Serena Tagliaferri che dice “Vogliamo essere liberi di scegliere se vaccinarsi o no non capiamo come sia possibile che in una costellazione di partiti nessuno dica che bisogna essere liberi di scegliere”.

Arriva Giuliano Castellino e i suoi di Forza Nuova con un manifesto con un font stile ventennio “Non passerà” e fumogeni colorati. Si mettono sotto l’obelisco mentre iniziano gli interventi di Io Apro che invitano le persone a scegliere in quale parte della piazza stare.

“Questa piazza è meravigliosa – dice – Non c’è la destra o la sinistra, non ci sono i fascisti o gli antifascisti, c’è chi ama la libertà. Il regime il sistema questa tirannia sanitaria ha semplificato la scelata: o si sta con il Green pass o contro il Green pass. Siamo uonimi e donne liberi. Siamo quel popolo che ha deciso di alzare la testa. E che diventa in maniera molto serena non faremo come in Cina dove le minoranze vengono rinchiuse nel i lager. Noi non ci faremo prendere. Saremo ancora in piazza sabato e venerdì questo popolo che per dire no al green pass si farà licenziare. Salvini letta meloni sono tutti figli della stessa tirannia sanitaria. Ve lo dico come un ardito sulla linea di l Piave con il coltello tra i denti non ci faremo vincere da questa tirannia sanitaria”.

C’è il leader del movimento Umberto Carriera e c’è Momi Alawi, Io Apro che fa un intervento che infiamma la folla che intanto si è ingrossata. Ragazzotti di Forza Nuova cercano di portare manifestanti dall’altra parte, una donna si altera, ne nasce un alterco.

Ma poi Castellino va dall’altra parte della piazza e chiede a Momi che si faccia una manifestazione unita.

Intanto dal palco continuano a parlare: “Noi non siamo contro il vaccino, non siamo no vax. Siamo contro il Green pass. Che sia chiaro”