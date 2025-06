Inzaghi all’Inter: La Russa è favorevole alla sua permanenza

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo parere sul futuro di Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter. Interpellato dall’AdnKronos dopo la finale di Champions persa contro il PSG e le offerte ricevute dall’Arabia, La Russa ha dichiarato: “Credo che Inzaghi dovrebbe rimanere”. Ha elogiato il tecnico per quanto ha fatto per la società, sia in termini di trofei vinti che di risultati sfiorati. Tuttavia, ha anche suggerito che un’”esperienza diversa” potrebbe intrigare Inzaghi, soprattutto dopo una stagione complessa.

La Russa ha aggiunto che, sebbene l’Inter trarrebbe vantaggio dalla permanenza del tecnico, non si opporrebbero a una sua eventuale scelta di cambiare percorso. “Se l’allenatore decide di intraprendere una nuova avventura, lo accompagneremmo con affetto”, ha concluso il presidente del Senato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com