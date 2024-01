INWIT estende scadenza del sustainability-linked Term Loan da 500 milioni

– INWIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha formalizzato l’opzione per estendere da aprile 2025 ad aprile 2027 il termine di scadenza del sustainability-linked Term Loan da 500 milioni di euro. L’opzione permette l’estensione del termine di scadenza del finanziamento alle stesse condizioni economiche e con gli stessi istituti finanziatori, si legge in una nota.

Il sustainability-linked Term Loan, strumento a tasso variabile, collegato a specifici indici di sostenibilità, era stato sottoscritto nell’aprile 2021 con una durata originaria di 4 anni e con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca coordinating bank, Cassa depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit.

L’operazione permette ad INWIT un ulteriore miglioramento della struttura del debito con l’allungamento delle scadenze, spostando al 2026 la prima necessità di rifinanziamento.

Al 30 settembre 2023, INWIT presenta un debito lordo finanziario ante applicazione del principio contabile IFRS 16 pari a 3,3 miliardi di euro e una struttura di debito a tasso fisso per il 78% e 22% a tasso variabile.