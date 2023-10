INWIT, acquistate azioni proprie per oltre 10,8 milioni di euro

– INWIT, nell’ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra 23 e il 27 ottobre 2023, complessivamente 1.062.664 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 10,2011 euro, per un controvalore pari a 10.840.385,55 euro.

Al 27 ottobre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 10.003.264 azioni proprie pari a circa l’1,04% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, performance infelice per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

che chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.