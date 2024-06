Involtini di prosciutto cotto e formaggio: un secondo facile

Gli involtini di prosciutto cotto e formaggio sono un secondo piatto semplice apprezzato da grandi e piccini. Vediamo come prepararli.

Se siete alla ricerca di un secondo piatto semplice ma davvero goloso, non potete lasciarvi sfuggire gli involtini di prosciutto cotto e formaggio. Prepararli al forno è davvero semplice e basteranno pochi ingredienti per portare in tavola un vero e proprio comfort food.

La preparazione è di una facilità disarmante, perfetta se volete divertirvi in cucina con i vostri bambini, o semplicemente non avete molto tempo da trascorrere davanti ai fornelli. Prosciutto cotto e formaggio spalmabile sono i due ingredienti principali della ricetta senza cottura, ma potrete prepararne anche una versione croccante e filante.

Involtini al prosciutto cotto

Come preparare gli involtini di prosciutto cotto

Come prima cosa procuratevi delle fette di prosciutto cotto un po’ più spesse del normale. Vi consigliamo di farvele affettare appositamente dal salumiere. A parte, in una ciotola, mescolate il formaggio spalmabile con dell’erba cipollina tritata fresca. Mettete sul piano da lavoro le fette di prosciutto e farcitele con 1 cucchiaio abbondante di ripieno. Arrotolate l’involtini e metteteli su un piatto da portata.

Involtini impanati cotto e formaggio

La variante impanata e cotta in forno (o in padella)

Potete preparare questo sfizioso aperitivo o finger food anche in una seconda versione: impanando e cuocendo in forno o in padella con dell’olio caldo.

Preparate le fette di prosciutto e sostituite il ripieno con un bastoncino di formaggio a pasta molle tipo scamorza o provola. Avvolgete bene gli involtini e richiudeteli portando dapprima i lati verso il centro, quindi arrotolando. In questo modo formerete una sorta di pacchetto e il formaggio non fuoriuscirà in cottura. Impanateli quindi prima passandoli in un piatto con1 uovo sbattuto, quindi in un secondo piatto con del pangrattato così da sigillarli a dovere. Adagiate ogni involtino in una pirofila e irrorate con un filo di olio prima di infornare a 180 °C per 20 minuti. In alternativa caldate una generosa dose di olio d’oliva in padella e cuoceteli per pochi minuti, fino a quando la panatura non sarà bella dorata. Servite gli involtini prosciutto e formaggio ben caldi e fondenti.

Conservazione

Consigliamo di conservare gli involtini, sia nella versione cotta che senza cottura, in frigo per massimo 1-2 giorni, meglio se in un apposito contenitore con coperchio. Sconsigliamo al congelazione in freezer.