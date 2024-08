Involtini di melanzane in friggitrice ad aria: la ricetta

Bastano poche mosse per realizzare degli ottimi involtini di melanzane in friggitrice ad aria con prosciutto e formaggio.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più presenti nelle cucine di noi italiani. Permette di realizzare piatti deliziosi, cotti alla perfezione risparmiando tempo e denaro. Con la bella stagione alle porte non possiamo lasciarvi senza la ricetta degli involtini di melanzane in friggitrice ad aria.

Si tratta di una ricetta molto versatile e semplice da personalizzare. Noi ve ne proponiamo una versione con prosciutto e formaggio ma sarà sufficiente omettere il primo per ottenere una variante vegetariana del piatto, estremamente filante. Vediamo tutti i passaggi per realizzare questa ricetta con la friggitrice ad aria.

involtini di melanzane in friggitrice ad aria

Come preparare la ricetta degli involtini di melanzane in friggitrice ad aria

Per prima cosa lavate le melanzane, spuntatele e tagliatele a fette di 3-4 mm di spessore. Formate un primo strato nella friggitrice ad aria quindi conditele con poco olio spray. Formate poi un altro stato e via dicendo, spruzzando sempre un poco di olio tra uno e l’altro. Cuocete le melanzane in friggitrice ad aria per 8 minuti a 180°C. Lasciatele intiepidire quindi preparate gli involtini: adagiate su ogni fetta una striscia di prosciutto e una fetta di formaggio, entrambe tagliate a misura. Arrotolate e fermate la chiusura con uno stuzzicadenti. Mano a mano che sono pronte posizionatele nel cestello della friggitrice. Cuocetele a 190°C per 6 minuti fino a che non si sarà sciolto per bene il formaggio.

Volendo potete sia distribuire altro formaggio sulla superficie oppure creare una sorta di panatura mescolando pangrattato, parmigiano e prezzemolo tritato. Tra le altre ricette di questo tipo vi consigliamo di provare i classici involtini di melanzane: sono strepitosi!

Conservazione

Gli involtini di melanzane in friggitrice ad aria si conservano per 2-3 giorni in frigorifero, in un contenitore a chiusura ermetica. Vi consigliamo di riscaldarli leggermente prima di gustarli.