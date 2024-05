Invito surreale per la Ferragni a Ballando: “Dai che quest’anno viene”

Alberto Matano ieri ci ha regalato un momento televisivo surreale, un botta e risposta esilarante tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. In cinque minuti abbiamo assistito a Milly che commenta il successo del libro sull’ascesa e la caduta Ferragnez mentre viene importunata da un pulcino gigante che la chiama ‘mamma’, ma anche alla Lucarelli che ridendo parla del suo cachet poco generoso a Ballando e fa il suo invito a Chiara Ferragni (sotto consiglio di Milly) a partecipare alla prossima edizione dello show di Rai Uno.

“Milly, ma io ti avevo lasciato a Ballando con le Stelle con Monica Bellucci, poi cos’è successo?”@stanzaselvaggia 😂😂😂#lavitaindiretta pic.twitter.com/u1oyP9bpru — Zerovirgola (@Zerovirgola2) May 24, 2024

Invito a Chiara Ferragni a Ballando: lo sketch di Milly e Selvaggia.

La Carlucci ha fatto la sua incursione a La Vita in Diretta per promuovere L’Acchiappatalenti e a salutato Selvaggia ricordando il suo libro appena uscito: “Voglio fare i miei complimenti a Selvaggia, davvero, hai fatto ancora centro. Grande libro, grande successo, veramente al tuo livello. Perché quando selvaggia parla succede sempre qualcosa dopo. Se Selvaggia mi ha regalato il libro con una dedica? No, l’ho comprato”.

La Lucarelli ha risposto con una frecciatina ironica sul cachet di Ballando: “Brava, hai fatto beneficenza… a me. Grazie Milly, mi pagate così poco a Ballando, quindi ci sta pure“.

Milly non ha smentito, ma ha cambiato discorso, suggerendo a Selvaggia di andarla a trovare nel suo nuovo programma: “Certo, certo, hai ragione. Selvaggia però devi venire a trovarci a L’Acchiappatalenti. Sì, devi venire e devi darci il tuo parere sui nostri acchiappatalenti e dare man forte ai nostri giurati. Anche perché qui abbiamo talenti di altissimo livello, talenti mondiali“.

Selvaggia dopo l’invito di Milly…



Il botta e risposta tra le due è proseguito con il commento shady della Lucarelli: “Milly, io ti avevo lasciato a Ballando con le Stelle con Monica Bellucci e adesso stai con il pulcino. Che cosa è successo? […] Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando con le Stelle? Secondo me quest’anno ci dice di sì”.

La Carlucci è stata al gioco: “Posso dire una cosa? Perché non la contatti tu e le chiedi di venire?”. La scrittrice ha subito replicato ridendo: “Sei proprio un infame Milly! Come ambasciatrice… l’hai scelta giusta. Dai Chiara vieni, ti tratteremo benissimo“.

Ancora una volta Selvaggia ha dimostrato di essere la perfetta spalla di Milly, con lei l’impeccabile Carlucci mostra il suo lato più ironico e ‘spettinato’.

PS: aumentatele il cachet.