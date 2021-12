‘Invito al Viaggio’, il tributo musicale a Franco Battiato che si è celebrato lo scorso 21 settembre all’Arena di Verona è ora diventato un album live, disponibile da domani in una doppia versione speciale: doppio cd e box con 4 vinili – etichetta International Music and Arts, distribuzione Universal Music Italia – e su tutte le piattaforme digitali. “Non è un tributo a Franco Battiato, quello che sentirete, ma un incontro fra uno dei più importanti compositori degli ultimi cinquant’anni e tanti artisti che lo sono venuti a cercare“, tengono a sottolineare i produttori. “La cosa più sorprendente dell’esibizione che viene presentata in questo album dal vivo e che risaltava anche nella sua parte puramente visiva, emotiva, fisica, è l’abbraccio con cui Franco Battiato ha attraversato la sua esperienza artistica – sottolinea la casa discografica – abbracciare l’elettronica, la sperimentazione, la musica orchestrale e quella più pop e melodiosa non anticipando i tempi, come alle volte si scrive delle grandi personalità, ma piuttosto avvicinandoli fra loro, prefigurandoli, rendendoli tutti incredibilmente contemporanei”.

All’Arena di Verona sono state rappresentate le molte inclinazioni di Battiato, le sue molte voci, sostenute da un’orchestra come quella formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana ‘Bruno Bartoletti’ diretta da Carlo Guaitoli e i musicisti che hanno accompagnato Battiato nell’ultima tournée: Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria. Il resto è storia della musica, che si è ritrovata su un palco prestigioso per raccontarsi al meglio, grazie a un flusso ininterrotto di musiche. Ad eseguire i successi di Franco Battiato sono, fra gli altri: Arisa, Morgan, Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Max Gazzé, Carmen Consoli, Mahmood, Emma, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Subsonica, Bluvertigo, Vinicio Capossela, Extraliscio, Alice, Juri Camisasca, Eugenio Finardi, Simone Cristicchi, Baustelle, Jovanotti, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, Colapesce & Dimartino, Mario Incudine, Gianna Nannini, Enzo Avitabile, Diodato.

(di Enzo Bonaiuto)