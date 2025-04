Invitati al matrimonio di Antinolfi-Calemme: “Le Selassié escluse dalla lista per Bortuzzo”

Chi sono gli invitati vip al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? I due si sono conosciuti e innamorati nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip e quest’anno convoleranno a nozze. Tuttavia, secondo Gabriele Parpiglia, le sorelle Selassié, in particolare Lulù e Clarissa, sarebbero state escluse dalla lista degli invitati per volere di Manuel Bortuzzo, che avrebbe richiesto la loro esclusione. La coppia ha accettato questa richiesta, pur mantenendo una forte amicizia con le Selassié. Jessica, un’altra ex partecipante del GFVip, ha inizialmente accettato l’invito ma ha poi declinato per solidarietà alle sorelle.

Non solo Antinolfi e Calemme, ma anche altri concorrenti del GFVip 6 come Valeria Marini, Alex Belli e Aldo Montano hanno preso le parti di Bortuzzo. Clarissa ha espresso il suo dispiacere sui social, lamentandosi di aver perso amici a causa di questa situazione. In un post, ha denunciato l’abbandono ricevuto in un momento difficile e ha sottolineato l’indifferenza delle persone e dei media nei confronti della loro verità e dei loro dolori. Ha dichiarato che non dimenticheranno chi le ha ascoltate e chi ha scelto di rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie subite da loro. Sebbene non abbia menzionato nomi, il suo messaggio sembra rivolto in particolare alla redazione de La Vita in Diretta, insinuando un risentimento nei confronti delle istituzioni mediatiche.