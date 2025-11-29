Invisible America, la crisi sociale negli Stati Uniti

Il film “Invisible America” è un atto di denuncia civile che racconta le vite di immigrati irregolari negli Stati Uniti. Scritto e interpretato da Christian de la Cortina, il film è stato acclamato dal pubblico e dalla critica, vincendo il People’s Choice Award al Seattle Latino Film Festival.

La storia del film inizia dopo l’attraversamento del confine, quando la vita promessa diventa un limbo per gli immigrati senza documenti che vivono, lavorano e sopravvivono nascosti agli occhi del mondo. Il protagonista, Fernando Barrera, è un giornalista e attivista messicano fuggito da un passato segnato da violenza e repressione, che incarna la coscienza critica di un’intera comunità.

Fernando arriva in una fattoria del Vermont, dove incontra lavoratori provenienti dal Messico, dal Guatemala e da altri Paesi dell’America Latina, tutti con un passato di ingiustizie familiari, povertà estrema, corruzione istituzionale e violenze strutturali. Il regista costruisce microcosmi emotivi attorno a personaggi come Pablo, Carolina e Raúl, che raccontano la quotidianità dell’oppressione.

Il film denuncia il paradosso di un sistema che promette protezione, ma finisce col riprodurre nuove forme di sfruttamento. La storia di Fernando diventa la lente attraverso cui osserviamo il fallimento dell’apparato burocratico americano, che determina chi può restare e chi deve essere espulso, spesso in modo arbitrario e senza alcuna tutela.

La fotografia del Vermont, con la sua neve e il freddo, diventa metafora visiva della condizione degli immigrati: una landa bianca, immobile, che inghiotte e immobilizza. Il film si chiude con un finale duro e realistico, che mette al centro la brutale asimmetria di potere tra chi è costretto a mendicare un futuro e chi decide il destino di intere famiglie.

“Invisible America” è dedicato agli oltre 30 milioni di persone che vivono forme moderne di schiavitù e ai 400.000 immigrati privi di documenti presenti negli Stati Uniti. Il film diventa una testimonianza potente, un appello, un invito all’empatia, mostrando come le rivolte sociali non nascano solo nelle piazze, ma anche nei luoghi più impensati.