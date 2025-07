InVisibili: Le Donne Che Hanno Fatto La Storia Del Cinema

Fino al 28 settembre, l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma ospita la mostra “inVisibili. Le Pioniere del Cinema”, un’importante iniziativa dedicata alle donne che hanno giocato un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del cinema italiano. Curata da Archivio Luce Cinecittà, con la collaborazione di istituzioni prestigiose come il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Museo Nazionale del Cinema di Torino, l’esposizione mira a valorizzare figure femminili storicamente dimenticate.

L’evento si propone come un affascinante viaggio nella storia cinematografica attraverso una ricca selezione di materiali, tra cui immagini, filmati, fotografie, riviste e documenti d’archivio. La mostra è suddivisa in trenta sezioni, ognuna dedicata a una pioniera dell’epoca, evidenziando contributi significativi di donne come Elvira Notari, la prima regista italiana, Giulia Cassini Rizzotto e Daisy Sylvan.

“inVisibili” si rivela non solo un’opera di recupero della memoria storica, ma anche una celebrazione della capacità delle donne di reinventare il loro ruolo sociale tramite il cinema. Un catalogo accompagnatorio, pubblicato da Mondadori Electa, include scritti dell’autrice Margaret Mazzantini e interviste a importanti nomi del giornalismo italiano, che arricchiscono ulteriormente il contesto dell’esposizione.

La presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, ha sottolineato l’importanza di questa mostra nel mettere in luce il lavoro di attrici e professioniste del primo cinema italiano, rendendo visibile l’impatto duraturo delle donne in un’industria storicamente dominata dagli uomini. La mostra si svolge in Via della Stamperia, 6, rappresentando un’opportunità imperdibile per scoprire il contributo delle donne alla storia del cinema.