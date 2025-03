Invio di militari italiani in Ucraina? Cosa ha detto Mattarella

I negoziati di pace in Ucraina non sono ancora iniziati, e il presidente Sergio Mattarella ha dichiarato che è prematuro discutere di soluzioni, come l’invio di forze militari in funzione di peacekeepers dopo un cessate il fuoco. In un’intervista a Nhk, ha sottolineato che l’Italia chiede da tre anni un tavolo per una pace duratura e giusta. Si hope che le attuali iniziative di pace abbiano successo e che si arrivi a una soluzione equa, evitando che una delle parti venga mortificata, affermando che non si deve fare omaggio alla prepotenza delle armi.

Mattarella ha evidenziato che una soluzione di pace deve includere garanzie per evitare la ripresa delle ostilità, con particolare attenzione alla sicurezza dell’Ucraina, data la potenza militare della Russia. Ha parlato anche della necessità di una “difesa europea”, considerandola un passo naturale nell’integrazione europea avvenuta negli ultimi decenni.

Riguardo ai dazi, Mattarella ha avvertito che un mondo di economie chiuse è invivibile, mentre un mondo di economie aperte favorisce la pace, come dimostrato dalla storia.