Invincible rinnovata per la stagione 5: ecco le novità!

La serie animata “Invincible”, prodotta da Prime Video, continua il suo percorso di successi con il rinnovo per una quinta stagione. La quarta stagione, che dovrebbe debuttare nel 2026, vedrà l’aggiunta di un nuovo talento nel cast: Matthew Rhys, il cui ruolo resta ancora da annunciare ufficialmente.

Il creatore Robert Kirkman ha rivelato che il villain Thragg avrà un’importante presenza nella prossima stagione, aggiungendo nuova tensione alla trama. “Invincible” si basa sull’omonima serie di fumetti di Kirkman e narra le avventure di Mark Grayson, un diciassettenne che scopre di possedere poteri sovrumani ereditati dal padre.

Mark, doppiato da Steven Yeun, si trova a fronteggiare non solo le aspettative legate alla sua eredità, ma anche le conseguenze delle sue azioni, in un viaggio che lo porterà a riflettere sul significato dell’eroismo. I genitori del protagonista sono interpretati dai noti doppiatori Sandra Oh e J.K. Simmons, la cui dinamica offre sia supporto che conflitti nel percorso di crescita di Mark.

La terza stagione ha ricevuto un riscontro entusiastico, ottenendo un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, evidenziando l’epicità della narrazione e la crescita del protagonista. La serie continua a conquistare il pubblico, promettendo storie sempre più avvincenti nelle prossime stagioni.