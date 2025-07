Invincible rinnova per la quinta stagione prima del debutto della quarta

La serie animata “Invincible” continua a conquistare il pubblico e a ricevere consensi anche all’interno di Amazon MGM Studios. Il servizio di streaming Prime Video ha già annunciato il rinnovo per una quinta stagione, nonostante la quarta sia ancora in fase di lavorazione e prevista per il 2026.

L’annuncio è stato fatto attraverso un video promozionale che presenta anche l’attore Matthew Rhys, che si unirà al cast vocale della quarta stagione. Questo rinnovo anticipato arriva dopo il grande successo della terza stagione, lanciata a marzo 2025 e considerata la più vista di sempre per un’animazione su Prime Video.

La tradizione di rinnovare “Invincible” con largo anticipo è ormai radicata nella strategia di Prime Video. Infatti, la quarta stagione era già stata confermata a luglio 2024, sei mesi prima dell’arrivo della terza, mentre il rinnovo per la terza era avvenuto poco dopo il debutto della prima stagione nel 2021.

In aggiunta ai successi sul fronte del pubblico, “Invincible” ha ottenuto recentemente una seconda candidatura agli Emmy, con Steven Yeun, la voce di Mark Grayson, nominato nella categoria Miglior doppiaggio. Altri membri del cast vocale includono Sandra Oh e J.K. Simmons.

La serie si basa sulla popolare graphic novel di Robert Kirkman, che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, in lotta con i superpoteri ereditati dal padre e le responsabilità che ne derivano. Al fianco di Steven Yeun, il cast include nomi noti come Seth Rogen e Walton Goggins, sotto la produzione di Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios.