Inviato nel backstage svela un retroscena su una concorrente: “È nera con la giuria!”

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle c’è stato un mezzo drama nel backstage della trasmissione come rivelato dall’inviato di Citofonare Rai2, Domenico Marocchi.

Il giornalista, un tempo volto del pomeriggio di Serena Bortone, ha scritto infatti scritto su Twitter: “Raga Rosanna nera“, specificando in un secondo tweet che la conduttrice avrebbe accettato lo “0” che le ha dato Guillermo Mariotto così come le critiche per la postura e lo stile, ma non ha apprezzato le critiche sul ballo.

Raga Rosanna nerah#BallandoconleStelle — Domenico Marocchi (@domenicomarock) October 21, 2023

Zero di Mariotto ok per postura o stile ma non lo meritava per il ballo — Domenico Marocchi (@domenicomarock) October 21, 2023

Naaaa lo zero ok per la postura ma per il ballo non lo meritava. “E poi ho sentito un affetto speciale dal pubblico in studio” — Domenico Marocchi (@domenicomarock) October 21, 2023

L’inviato di Citofonare Rai2 racconta l’aneddoto su Rosanna Lambertucci, ecco cosa le avevano detto i giurati

La Lambertucci ha ricevuto complimenti e critiche da parte della giuria.

“Pensavo peggio sulla carta, ogni anno noi abbiamo il momento villaggio turistico dove la turista fa il balletto con il maestro. Però devo dire che, non è certo un ballo degno, ma pensavo peggio. La salsa è molto difficile. Ogni tanto alzavi il braccio fuori tempo“, le ha detto Fabio Canino. “Ci hai messo molta energia, ma a livello di tempo hai anticipato tutto, però hai voglia di fare spettacolo e si vede. Il ballo? Diciamo che mi è piaciuto che ti sei buttata“, le parole di Ivan Zazzaroni.

“Ho i miei dubbi, non ho visto un gran collegamento fra l’udito e il piede e quello è deleterio. Non sembrava una salsa, hai fatto dei passi di salsa che casualmente hai presi“, ha commentato Guillermo Mariotto. E ancora: “Nel vederti ballare c’è un po’ quella paura che a un certo punto ti spezzi, tipo i Motorola che si chiudevano. Hai ballato facendo casino, sei un po’ arrogante e questa arroganza mi piace, sei una che rischia” ha chiuso Selvaggia Lucarelli.

Giudizi che hanno spinto Rosanna in fondo alla classifica a rischio eliminazione.