Inviato de L’Isola dei Famosi cambia: al posto di Alvin potrebbe arrivare un volto amato di Mediaset

Il 17 aprile parte la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, confermata Ilary Blasi, anche Vladimir Luxuria, mentre al posto di Nicola Savino ci sarà Enrico Papi, mistero invece sul nome dell’inviato. La settimana scorsa Di Più ha svelato che Alvin avrebbe litigato con la Blasi e che per questo probabilmente non tornerà in Honduras. Il pettegolezzo è stato riportato anche da Ivan Rota su Dagospia. Il giornalista ha rivelato che a prendere il posto di Alvin potrebbe arrivare un volto amato di Mediaset. Quest’anno a guidare i naufraghi a Cayo Cochinos pare che ci sarà Filippo Bisciglia (che tornerà anche al timone di Temptation Island).

Filippo Bisciglia nuovo inviato de L’Isola dei Famosi?

“Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi “sturbi” con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – e li abbiamo visti!– Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui… Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin”.

Va detto che l’anno scorso Alvin aveva già smentito alcune voci su dissapori con Ilary: “Io e Ilary ci conosciamo da più di 20 anni. Più che amici siamo come fratelli e tra noi c’è grande stima e ci vogliamo bene. Capisco che noi abbiamo un modo particolare di interagire, ma è questo da 25 anni. Quando abbiamo letto le notizie abbiamo detto ‘quindi abbiamo davvero litigato?’. Tra me e lei non ci sono mai stati problemi, solo tanto bene e supporto“.